Reprezentacja Polski. Z kim możemy zagrać w grupie?

Reprezentacja Polski w decydującym o awansie do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze meczu pokonała Szwecję 2 do 0. Polacy w trudnych okolicznościach poradzili sobie z presją i zapewnili sobie awans na Mundial. Teraz rodzi się pytanie, na kogo możemy trafić?

Reprezentacja Polski wygrała mecz o wszystko! Jedziemy na Mistrzostwa Świata!

Finał baraży na pewno nie był łatwym meczem i było to widać na boisku. Nie był to piękny futbol, jednak reprezentacja Polski wyszła z tego pojedynku z tarczą, a nie na niej. Czesław Michniewicz świetnie poukładał zespół i obrał zwycięską taktykę, która pozwoliła nam na wykonanie założenia, jakim był awans na Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze.

Robert Lewandowski był jednym z kilku polskich piłkarzy, którzy grali z kontuzjami. Kapitan jednak strzelił bramkę i Polska awansowała na Mundial!

Spotkanie ze Szwecją było trudne nie tylko pod względem taktycznym, ale również pod kątem zdrowotnym. Wielu piłkarzy reprezentacji Polski borykało się z problemami. Kamil Glik już w 4. minucie pokazywał, że ma problemy z mięśniem przywodziciela i sugerował zmianę. Jak przystało na gladiatora, nasz środkowy obrońca rozegrał 94 minuty na wysokim poziomie. Problemy z kolanem miał także Krystian Bielik, ból mięśnia doskwierał Bartoszowi Bereszyńskiemu, a sam Robert Lewandowski grał z trzema urazami. Ostatecznie reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo i w grudniu będzie grać na Mundialu. Z kim?

Z kim możemy zagrać w grupie?

FIFA ogłosiła, jak będzie prezentować się losowanie grup na Mistrzostwa Świata w Katarze. Reprezentacje, które dostały się do turnieju, zostaną podzielone na cztery koszyki, po osiem zespołów. W pierwszym z nich znajdzie się siedem najlepiej rozstawionych drużyn wg. rankingu na stan 31 marca oraz gospodarz turnieju. Te drużyny to Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania i Portugalia. Reprezentacja Polski zajmuje obecnie 28. miejsce w rankingu, jednak możliwe jest to, że nasza drużyna awansuje na wyższe miejsca. Jeśli tak by się stało, to trafi ona do trzeciego koszyka. Czwarty koszyk zarezerwowany jest dla drużyn, które wywalczą awans w czerwcu.

Oto podział na koszyki:

KOSZYK 1: siedem najlepszych uczestników MŚ w rankingu FIFA z 31 marca 2021 (pewne rozstawienia: Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania i Portugalia) oraz Katar

KOSZYK 2: uczestnicy MŚ według rankingu FIFA z miejsc 8.-15. (pewne rozstawienia: Holandia, Dania, Niemcy, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja)

KOSZYK 3: uczestnicy MŚ według rankingu FIFA z miejsc 16.-23. (pewne rozstawienia: Iran, Japonia, Polska, Serbia, Maroko, Korea Południowa)

KOSZYK 4: uczestnicy MŚ według rankingu FIFA z miejsc 24.-28. (pewne rozstawienia: Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, Kamerun) + zwycięzcy barażów międzykontynentalnych i barażu UEFA w czerwcu

Źródło: opr. własne/FIFA