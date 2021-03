MSI GeForce RTX 3080 GAMING TRIO to karty, których i tak nie kupisz

Dostępność RTX 3080 jest znikoma. To znaczy są dostępne w sprzedaży w jakiś mniej znanych sklepach, ale ceny sprawiają, że jest to wydatek zdecydowanie nieopłacalny. Dlatego dość zabawne jest prezentowanie nowych modeli, których i tak raczej nie dostaniecie. A może nie zabawne, a smutne? Tak czy inaczej, MSI GeForce RTX 3080 GAMING TRIO to rodzina składająca się z czterech kart. Czym wyróżniają się na tle konkurencji?

Dotychczas znaliśmy jedną z kart wchodzących w skład rodziny GAMING TRIO. Mowa o RTX 3080 GAMING X TRIO 10G. GPU posiadało chłodzenie Tri Froz 2, 20 GB pamięci cechującej się częstotliwością taktowania na poziomie 1815 MHz. Z przykrością patrzy się na ceny – kiedyś referent wyceniony był na 3949 zł. Dziś ta sama karta, oczywiście niedostępna w jednym ze sklepów z elektroniką kosztuje 6599 zł. Aż szkoda wspominać o jakiś zabójczych kwotach typu 9 – 10 tysięcy, bo i takie pokazują się na łamach serwisów aukcyjnych. Jakby tego było mało, widziałem, że na jednym z ogłoszeń sprzedano siedem sztuk za dokładnie 9395 zł każda.

Nowi w rodzinie MSI GeForce RTX 3080 GAMING TRIO

Jak dowiadujemy się z serwisu VideoCardz pojawiły się dodatkowo trzy warianty z chipsetem RTX 3080. Mowa o GAMING Z TRIO, GAMING TRIO, a także GAMING TRIO PLUS. Różnice? głównie chodzi o podkręcenie mocy poszczególnych wariantów oraz TDP, aczkolwiek tylko najmocniejszy model generuje 370 W, gdzie reszta 340 W. Przykładowo GAMING Z jest najszybszy i posiada zegar 1830 MHz. Jeśli chodzi o inne zmiany, przedstawiam je w tabelce, którą zobaczycie poniżej. Warto poznać cechy wspólne poszczególnych modeli z rodziny MSI GeForce RTX 3080 GAMING TRIO. Mowa o systemie chłodzenia Tri Frozr 2, który jak sama nazwa mówi wyposażony jest w trzy wentylatory. Każda z kart posiada trzy porty DisplayPort 1.4x, a także po jednym HDMI 2.1. DO zasilania potrzebny jest wtyk 8-PIN. Wymiary kart są identyczne i wynoszą 323 x 140 x 56 mm.

RTX 3080 – dostępność i cena

Trochę zażartowałem z tym nagłówkiem, gdyż oczywiście, nic nam na ten temat nie wiadomo. Nie wiemy kiedy karty trafią na rynek, nie wiemy ile będą kosztować, jaka będzie ich dostępność. Pozostaje nam tylko czekać i trzymać kciuki za to, by finalnie nie były to kwoty, jak już wspomniałem sztucznie podbite przez sprzedawców.