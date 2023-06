Musk zawalczy z Zuckerbergiem? Napięcie między nimi rośnie

Bo kto bogatemu zabroni? Wiele na to wskazuje, że Elon Musk zawalczy z Zuckerbergiem w klatce! Założyciel Facebooka jest gotów stanąć do walki w klatce – potrzebne jest mu tylko miejsce sparingu. Czy to naprawdę się wydarzy?

Napięcie między miliarderami rośnie

Elon Musk słynie z bardzo kontrowersyjnych pomysłów i wypowiedzi, a w tej ostatniej zaczepił właśnie założyciela Facebooka. Właściciel Twittera w odpowiedzi na wpis jednego z użytkowników stwierdził, że “Ziemia z pewnością nie może doczekać się, kiedy będzie pod kciukiem Marka Zuckerberga. (…) Przynajmniej będzie zarządzał tym ktoś “rozsądny”. Wszystko miało oczywiście wydźwięk ironiczny.

Wszystko zaczęło się więc od Muska, który zaczął naśmiewać się z Marka Zuckerberga i go zaczepiać. Była to odpowiedź na pogłoski, które mówią, że Meta tworzy bezpośrednią konkurencję dla Twittera. Sam Zuckerberg stwierdził, że gdyby portalem zarządzała rozsądna osoba, to dziś Twitter miałby miliard aktywnych użytkowników. Teraz wiele wskazuje, że Musk zawalczy z Zuckerbergiem.

Musk zawalczy z Zuckerbergiem? Rzeczniczka prasowa Meta komentuje

Czy Musk zawalczy z Zuckerbergiem? Nie jest to wykluczone, ponieważ napięcie pomiędzy dwoma miliarderami stale rośnie. Co ciekawe, głos zabrała także rzeczniczka firmy założonej przez Zuckerberga, która powiedziała, że nie powinno traktować się tego jako żart, ponieważ panowie rzeczywiście mają ze sobą “na pieńku”. Elon Musk wyraził gotowość do stanięcia w klatce, a na odpowiedź CEO Mety nie trzeba było długo czekać.

Odpwoiedź Zuckerberga nie była długa, ponieważ wstawił on jedynie zrzut ekranu ze wpisem Muska i napisał jedynie “Wyślij mi lokalizację”. Musk nie pozostał mu dłużny i skomentował to tylko wpisem mówiącym “Vegas Octagon”, co sugeruje, że pojedynek miałby odbyć się właśnie w Las Vegas.

Odpowiedź Zuckerberga? “Wyślij mi lokalizację.”

Źródło: Twitter