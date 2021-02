Odnoszę wrażenie, że nowy Mercedes klasy C będzie takim trochę „baby S-klasse”. Z wyglądu jest podobna, technologicznie są podobne rozwiązania. Jedynie ta gama silnikowa jakaś taka bardziej… ekologiczna. A jak jest w rzeczywistości? Teraz do rzeczy.

Nowa C Klasa stylistycznie bardzo dużo czerpie od swoich większych braci. Mercedes swój nowy design określa mianem zmysłowej przejrzystości ze sportowym i eleganckim akcentem. Coś w tym jest, bo nowa Klasa C bardzo dużo stylistycznie czerpie z eleganckiej klasy S. Obecnie jest moim zdaniem o wiele lepiej, chociaż znowu powoli zacierają się różnice w gamie i mniej wprawne oko znowu będzie miało ciężko jeśli chodzi o odróżnianie poszczególnych modeli.

To, co z pewnością się zmieniło to wymiary auta. Rozstaw osi obecnie urósł o 25 mm. Wymiary teraz będą wynosić: 4751 mm długości, 1820 mm szerokości, a wspomniany rozstaw 2865 mm. Mercedes chwali się również, że dzięki temu zabiegowi przestrzeń w środku znacznie wzrosła. Ma to poprawić komfort podróżujących.

Nowy Mercedes klasy C oferuje nowoczesny środek

Nowa Klasa C, podobnie jak Klasa S została wyposażona w drugą już generację systemu MBUX. Oznacza to, że wnętrze stało się bardzo cyfrowe oraz skomplikowane technologicznie. Wiele gadżetów oraz bajerów zostało właśnie zaczerpnięte bezpośrednio ze swojego większego brata. Sam asystent „Hej Mercedes” obecnie 'podobno' ma być bardziej interaktywny, a jego rozszerzona inteligencja ma nawet rozpoznawać pasażerów po głosie.

Zelektryfikowana gama 4-cylindrówek

Fakt tego, że nowa Klasa C będzie wyposażona już wyłącznie w silniki 4-cylindrowe był poruszany parokrotnie. Na chwile obecną przedstawiona została jedynie podstawowa gama silnikowa, bez wersji AMG. Mercedes mówi, że dzięki uzyskaniu modułowej rodziny motorów FAME (Family of Modular Engines) będzie mógł uelastycznić proces produkcyjny na świecie. Co nam, klientom to da? Zapewne nic oprócz faktu, że gama silnikowa została uproszczona do minimum.

Zdecydowanym plusem jest fakt, że obecnie każda wersja w standardzie posiada już automatyczną 9-biegową skrzynię 9G-TRONIC. Do tej właśnie skrzyni przeniesiono cały osprzęt związany z silnikiem elektrycznym. O zaletach technicznych tego rozwiązania nie będę się rozpisywał. W skrócie, takie zastosowanie pozwoliło na zwiększenie efektywności przy zmniejszeniu zużycia jej podzespołów i ograniczeniu wagi. O samej zmianie w napędzie 4MATIC jest wspomniane, że ma być lepszy od poprzednika. Mercedes mówi jedynie o poprawie przedniego napędu.

Mercedes i zastosowanie hybryd

Do gamy modelowej dołączają hybrydy typu plug-in. Z początku będzie to dwulitrowy silnik spalinowy o oznaczeniu M 254 połączony z silnikiem elektrycznym generującym 129 koni mechanicznych. To połączenie pozwoli na pokonanie w bez emisyjnym trybie do 100 kilometrów (według WLTP). W dalszym czasie mają dołączyć wersję z silnikiem wysokoprężnym. Sam osobiście najbardziej na nie czekam. Z ciekawostek, jak każdy producent teraz deklaruje ładowanie ma się odbywać do „pełna” w niespełna 30 minut. Oczywiście przy korzystaniu z ładowarki DC o mocy 55 kW. Same akumulatory mają się składać z 96 ogniw i łącznej pojemności 25,4 kWh.

Bajery z Klasy S

Elementami, o których warto tutaj wspomnieć to przede wszystkim reflektory Digital Light. Nowa technologia reflektorów to 1,3 miliona mikroluster, która przekłada się na 2,6 miliona pikseli rozdzielczości lamp. W skrócie, ta technologia pozwala na projekcje dowolnych symboli na nawierzchni. Pozwoli to na jeszcze zwiększenie bezpieczeństwa podróży.

Innym fajnym gadżetem jest tylna skrętna oś, której maksymalny skręt wynosić będzie 2,5 stopnia. Znacząco zmniejszy to średnicę zawracania bo o aż 43 cm oraz poprawi właściwości jezdne.

Dane techniczne Mercedes-Benz klasa C

dla limuzyny (w nawiasie kombi)