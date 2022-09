Jakie są najpopularniejsze komunikatory w Polsce? Z jakich aplikacji tego typu najchętniej korzystają Polacy i czy rzeczywiście numerem jeden jest Messenger? Najnowsze badanie serwisu Wirtualne Media rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Najpopularniejsze komunikatory w Polsce

Serwis Wirtualne Media postanowił przyjrzeć się kwestii komunikatorów mobilnych w naszym kraju. Dane miały pokazać, jakie są najpopularniejsze komunikatory w Polsce. Jak się okazało, nie było żadnych zaskoczeń, ponieważ w dalszym ciągu rynek ten dominuje Messenger.

Nic dziwnego, że to właśnie Messenger jest najpopularniejszym komunikatorem internetowym w Polsce. Była to pierwsza tego typu tak rozwiniętych i szeroko dostępnych komunikatorów na świecie. Jest on także zsynchronizowany z Facebookiem, co również działa na jego korzyść. Z komunikatora Mety korzysta 21,6 mln Polaków. Jakie są inne najpopularniejsze komunikatory w Polsce?

Najpopularniejsze komunikatory w Polsce? Co jest numerem 1?

Z czego korzystają Polacy?

Messenger króluje w badaniu „Najpopularniejsze komunikatory w Polsce” przygotowanym przez Wirtualne Media. Na drugim miejscu z wynikiem 15,6 mln użytkowników uplasowały się aplikacji Google, czyli te obsługujące wiadomości SMS i RCS, Google Duo itp.). Podium zamknął WhatsApp, który może pochwalić się wynikiem 15,1 mln użytkowników.

Tuż za podium znalazł się komunikator dla graczy – Discord. Jego wynik to 5 mln użytkowników. Dwa razy mniej Polaków przyciągnął do siebie Telegram, który uplasował się na piątym miejscu. Oto jak prezentują się wszystkie pozycje:

Messenger – 21,6 mln użytkowników

Aplikacje Google – 15,6 mln

WhatsApp – 15,1 mln

Discord – 5 mln

Telegram – 2,5 mln

Teams – 2,2 mln

Zoom – 2 mln

Signal – 1,6 mln

Viber – 1,6 mln

Skype – 1,1 mln

