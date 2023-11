Rynek wideorejestratorów jest tak rozbudowany, że każdy znajdzie model odpowiadający indywidualnym preferencjom. Do sprzedaży trafiła nowa kamera samochodowa – Navitel R285. Jest to wideorejestrator, który nagrywa trasę przejazdu w rozdzielczości 2K (2560 x 1440 pikseli). To nie koniec ciekawych rozwiązań, jakie zastosował producent.

Navitel R285, czyli wideorejestrator 2K. Cena zaskakuje!

Nowa kamera samochodowa w ofercie Navitel

Aby nie przedłużać. Mamy przede wszystkim optykę GC4653 z 6-warstwowym szkłem i trybem Night Vision. Ma on zapewnić nam czytelność nagrań nie tylko w dzień, ale i w nocy. Czy tak faktycznie będzie? Miejmy nadzieję, bo poprawny odczyt rejestracji innego samochodu nocą to podstawa. Do tego producent poinformował, że kamera ma 2-calowy wyświetlacz IPS, a kąt widzenia wynosi 140 stopni. Nie znalazłem informacji na temat ilości klatek na sekundę. Domyślam się, że skoro nikt o tym nie pisze, będzie to 30 fps.

Navitel R285, czyli wideorejestrator 2K. Cena zaskakuje!

Navitel R285 – wideorejestrator 2K

Oprócz wspomnianych wcześniej informacji, mamy raczej “standardową” specyfikację techniczną. W skrócie, nagrywanie w pętli, G-sensor, który po wykryciu kolizji zabezpiecza nagranie. Jest także tryb parkingowy, aczkolwiek zapewne wymaga dodatkowego urządzenia podtrzymującego zasilanie. Szkoda, że nie ma GPS, ale cóż, za to mamy naprawdę niską cenę, wynoszącą około 299 zł. Jest ona dostępna na przykład w Media Expert. Dodatkowo możemy kupić kamerę tylną Full HD za około 90 złotych.

W skrócie, za 300 złotych otrzymujemy raczej podstawową kamerę, która ma wyróżniać się przede wszystkim trybem Night Vision oraz rozdzielczością nagrywania – 2K. Trochę “boli” brak GPS, bo przecież jest on ważnym dowodem podczas wyjaśniania trudnych sytuacji drogowych.

Sprawdź również nasz artykuł poradnikowy, w którym prezentujemy najlepsze wideorejestratory do 600 zł.