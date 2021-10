Nawet 500 PLN rabatu! x-kom świętuje 19. urodziny!

Jeden z największych sklepów z elektroniką w Polsce, x-kom, obchodzi swoje 19. urodziny. Z tej okazji firma przygotowała naprawdę ciekawe promocje, na których można zaoszczędzić nawet do 500 złotych. Promocja obejmuje smartfony, akcesoria GSM, słuchawki czy urządzenia smart-home!

x-kom świętuje swoje urodziny wielkimi promocjami

Urodziny sklepów zawsze niosą za sobą spore okazje i inaczej nie jest w przypadku sklepu x-kom. Promocja, którą przygotowano specjalne rabaty, które umożliwią nam zakup smartfona, słuchawek, urządzeń smart-home, czy akcesoriów GSM w świetnych cenach. Rabat wynosi nawet do 500 złotych, a zdecydowanie jest w czym wybierać. Jeśli rozglądacie się za nowym smartfonem, to teraz jest idealna okazja do jego kupna!

W promocji znajdziemy przede wszystkim smartfony, które kupimy w naprawdę niskich cenach. W ramach promocji x-kom możemy kupić m.in. Motorolę Moto G100 z obsługą sieci 5G i w konfiguracji 8/128 GB za 1999 złotych. Normalna cena tego smartfona w sklepie wynosi 2499 PLN! Jeszcze większą promocją został objęty OnePlus 8T 5G w takiej samej konfiguracji, co wspomniana Motorola. Z 2799 PLN przeceniono go na 2099 złotych! To aż 700 złotych rabatu!

Wszystkie przecenione produkty znajdziecie pod tym linkiem!

Jakie są zasady promocji?

Jeśli zdecydowaliście się na zakup smartfona, słuchawek, etui, uchwytu samochodowego na telefon, czy urządzenia smart-home konieczne jest skorzystanie ze specjalnego kodu przygotowanego przez sklep x-kom. Z racji tego, że są to urodziny firmy, kodem jest hasło urodziny. Promocja będzie trwać do 31 października, dlatego na zakupy mamy jeszcze trochę czasu. Warto jednak się śpieszyć, ponieważ promocja może skończyć się w momencie wyczerpania zapasów.

Jak skorzystać z rabatu? Przede wszystkim należy pamiętać, że urodzinowa promocja x-kom nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zamówić tylko po jednej sztuce każdego produktu objętego rabatem. Wykorzystanie kodu jest bardzo proste, ponieważ po dodaniu produktu do koszyka należy wpisać wyżej wspomniane hasło, a promocja zostanie aktywowana automatycznie! Jeśli z urządzeniem coś będzie nie tak, produkt można zwrócić w ciągu 15 dni od zakupu.