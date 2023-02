Oferuje ochronę IP68, łączność Bluetooth 5.0 oraz akumulator, który pozwala na działanie przez 10 dni. Niceboy Xfit Watch 2 to ciekawy tani smartwatch, który może być fajnym “rozpoczęciem przygody” z tak zwaną elektroniką ubieralną.

Nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale rybek tak zwanych inteligentnych zegarków to ogromne pieniądze. Ludzie coraz bardziej przekonują się do tego typu rozwiązania i porzucają klasyczne zegarki, ponieważ te elektroniczne – mam na myśli smartwatche – oferują znacznie więcej funkcji. Nic więc dziwnego, że analizy mówią wprost – rynek ten wzrośnie w ciągu pięciu lat do aż 84 miliardów dolarów!

Niceboy Xfit Watch 2. Nowy tani smartwatch wkracza do Polski

Niceboy Xfit Watch 2 to tani Smartwatch dla osób, które chcą spróbować elektroniki ubieralnej

Przynajmniej ja tak uważam. Niby tani, bo można go znaleźć np. w Media Expert za 239 złotych, a jednak oferujący te bazowe funkcje, które są niezbędne jeśli chodzi o smartwatche. Przede wszystkim, model ten łączy się z naszym smartfonem za pomocą Bluetooth 5.0. Możemy więc sprawdzać powiadomienia nawet wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od telefonu o 10 metrów. Kolejny jego plus to bateria o pojemności 200 mAh, która ma gwarantować (podobno) do 10 dni nieustannej pracy.

Ważnym atutem smartwatcha Niceboy Xfit Watch 2 jest ochrona IP68, która oznacza, że zegarkowi nie straszne są zachlapania, deszcz, a nawet całkowite zanurzenie do 3 metrów. Można więc śmiało wywnioskować, że można w nim pływać na basenie. Producent chwali się, że kopertę wykonano z cynku, który ma cechować się wysoką odpornością. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, trzeba przyznać, że jest to model, który podobać się będzie także kobietom, a to za sprawą kompaktowych rozmiarów. Przykładowo grubość koperty wynosi zaledwie 9 mm.

Pozostając przy kobietach, model ten potrafi kontrolować cykl miesiączkowy, a to przekłada się na proste monitorowanie zdrowia. Możemy również analizować nasz sen, a zegarek przypomni nam o piciu wody. Oczywiście, możemy również sprawdzać nasz postęp w wykonywanych ćwiczeniach, ponieważ ma on 23 tryby sportowe. Jak na smartwatch przystało, dowiemy się również jak wygląda temat tętna oraz natlenienia krwi.

Niceboy Xfit Watch 2 specyfikacja techniczna

Komunikacja Bluetooth 5.0 Wodoszczelność Tak, do 3 m (IP68) Pojemność akumulatora 200 mAh Czas pracy na baterii Do 10 dni Złącze USB Magnetyczne złącze ładowania Kompatybilność z systemem operacyjnym Android, iOS Rozmiar wyświetlacza 1.69 cala Rozdzielczość 240 x 240 Wykonanie koperty Metal, stop cynku Szerokość koperty 35 mm Grubość koperty 9 mm Waga 46 g Wykonanie paska Silikon Szkło Odporne na zadrapania Funkcje Wodoszczelność, Pulsoksymetr, Krokomierz, Pulsometr, Licznik spalonych kalorii, Alarm, Konfigurowalne tarcze, Latarka, Minutnik, Monitor snu, Pogoda, Sterowanie odtwarzaczem muzyki z telefonu

Specyfikacja techniczna pochodzi ze strony producenta – Niceboy.