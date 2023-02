Nie uwierzycie, za ile sprzedano pierwszego iPhone! Szok!

Wiele pierwszych urządzeń ma symbolikę kolekcjonerską, zwłaszcza jeśli mówimy o produktach, które są zafoliowane od nowości. Właśnie o takim smartfonie marki Apple mówimy. Nie zgadniecie, za ile sprzedano pierwszego iPhone! Cena powala z nóg!

Zapłacono 100 razy więcej niż pierwotna cena detaliczna

Obecne iPhone serii 14 są drogie i wiele wskazuje na to, że z tegoroczną generację niewiele zmieni się w tej kwestii. Jeśli należycie do tego grona, które tak uważają, to poczekajcie, jak przeczytacie, za ile sprzedano pierwszego iPhone.

W momencie premiery pierwszego iPhone Apple wołało za niego 599 USD (cena detaliczna). Telefon ten zadebiutował w 2007 roku i zapoczątkował urządzenia, które dziś określamy mianem smartfonów – nie posiadał fizycznej klawiatury a dotykowy ekran. Teraz to urządzenie, zafoliowane i oryginalnie zapakowane, sprzedano na aukcji.

Za tyle sprzedano pierwszego iPhone!

Na aukcji przygotowanej przez LCG Auctions pojawił się pierwszy, oryginalnie zapakowany i zafoliowany smartfon Apple, który zadebiutował na rynku w 2007 roku. Sprzedawcą była pewna tatuażystka, która w tamtym czasie otrzymała urządzenie, ale nigdy go nie otworzyła. Wydaje mi się, że to była najlepsza decyzja w jej życiu.

Fot. LCG Auctions Fot. LCG Auctions Fot. LCG Auctions

Kobieta w wywiadzie dla Business Insider przyznała, że gdyby nie fakt, że potrzebowała środków na nową działalność, którą rozpoczyna, to poczekałaby jeszcze dłużej. Mimo wszystko smartfon został sprzedany na aukcji za 63 356 dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na złotówki wynosi ponad 280 tysięcy złotych!

Źródło: LCG Auctions (via Digital Trends)