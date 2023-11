Nie wiem czy faktycznie chcą tego mieszkańcy ale nowy projekt Strefy Czystego Transportu mówi jasno: nie wjedziesz do Warszawy. Mało tego, obszar, którego dotyczy SCT jest bardzo duży. Najśmieszniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że wystarczy być seniorem albo mieszkać w stolicy i posiadać zabytek, a nagle stare auto nie spełniające najnowszych wymogów nie będzie problemem.

To trochę zabawne, przynajmniej dla mnie, że tak zwana Strefa Czystego Transportu w Warszawie nie będzie rygorystyczna dla wszystkich, niezależnie od wieku czy tego, gdzie mieszka dana osoba. O co chodzi? Postaram się wyjaśnić to, co wprowadzi niebawem urząd miasta. Oczywiście, wszystko by zadbać o zdrowie i jakość powietrza. Tak, tak.

Nie wjedziesz do Warszawy, jeśli masz samochód nie spełniający norm

O SCT w Warszawie pisałem już jakiś czas temu. Projekt zakładał, że stare samochody będą miały zakaz wjazdu do centrum stolicy. Niby dobrze, bo po co mają nas te auta truć. Z drugiej jednak strony to chyba nie jest też tak, że głównym powodem zanieczyszczeń są auta, prawda? Tym bardziej, że raczej takich bardzo starych modeli nie widuję na ulicach. Co ciekawe, wcale nie musisz być posiadaczem naprawdę starego samochodu, aby faktycznie mieć zakaz wjazdu do Warszawy. Jeszcze chwila, a zakaz ten obejmie nawet samochody z Euro 6!

Masz stare auto? Nie wjedziesz do Warszawy. Chyba że masz 70 lat

Jakby tego było mało, obszar, który będzie objęty zakazem ma być dwa razy większy niż początkowo uzgadniano. Mowa dziś o całym Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Północ i prawie całej Ochocie, Pradze Południe, a także większości Mokotowa. Dotyczy to także połowy obszaru Woli. Konkretnie, jeśli chodzi o Warszawę i strefę czystego transportu, nie wjedziesz do następujących okolic:

Śródmieście

Żoliborz

Praga Północ

Ochota (z wyłączeniem fragmentu z CH Reduta, ul. Mszczonowskiej oraz Dworca Zachodniego)

Praga Południe (wyłączenie: Olszynka Grochowska – niezamieszkały obszar PKP i rezerwatu przyrody)

Mokotów (wyłączenie Sadyba, Stegny, Augustówka, część Służewca)

Wola (do al. Prymasa Tysiąclecia)

Nowe granice Strefy Czystego Transportu w Warszawie. Nie spełniasz wymogów? Nie wjedziesz do Warszawy.

I teraz najważniejsze. Jeśli mieszkasz wewnątrz tego obszaru i płacisz podatki, będziesz zwolniony ze spełnienia wymagań, które zakładają dwa pierwsze etapy SCT. Masz więc czas do stycznia 2028. Do tego czasu musisz pozbyć się samochodu, jeśli wtedy twoje auto będzie posiadało silnik diesla (starsze niż 13 lat) bądź benzynę (starsze niż 22. lata).

Etapy wprowadzania strefy czystego transportu w stolicy. Nie spełniasz wymogów? Nie wjedziesz do Warszawy.

A co z osobami pochodzącymi spoza stolicy albo mieszkańcami Warszawy, którzy kupili auto po przyjęciu uchwały? Niestety, mają problem, bo od lipca 2024 nie będą mogli poruszać się samochodami, które nie spełniają wymogów. Mowa o modelach mających powyżej 18 lat z dieslem pod maską lub autami z benzyną, które są starsze niż 27 lat.

Etapy wprowadzania strefy czystego transportu w stolicy. Nie spełniasz wymogów? Nie wjedziesz do Warszawy.

Seniorzy mają łatwiej. Jeśli nie stać Cię na nowe auto… spróbuj zarejestrować je jako zabytek

Nowy projekt zakłada dwa wyjątki. Jeśli do końca 2023 roku dana osoba ukończy 70 lat, a przed przyjęciem uchwały o Strefie Czystego Transportu w Warszawie była właścicielem danego samochodu, nie musi się martwić, ponieważ 70-latkowie (i starsi) będą zwolnieni bezterminowo z tych zasad. Kolejną grupą, która jest wyłączona z obowiązku SCT są posiadacze aut zarejestrowanych jako zabytkowe. Ich także mają nie dotyczyć reguły.

Z tego co czytam, ludzie chcą wprowadzenie Strefy Czystego Transportu. Czy aby na pewno? Podobno najwięcej funkcjonuje w Niemczech i we Włoszech. Chyba nie do końca, skoro na przykład Niemcy likwidują strefy czystego transportu. Krakowianie również nie do końca są zadowoleni z projektu i chcą by wprowadzić obywatelski projekt uchwały likwidujący SCT w Krakowie.