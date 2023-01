A jednak. Od lipca 2024 nie wjedziesz do centrum Warszawy!

Prezydent stolicy podjął decyzję – od lipca 2024 nie wjedziesz do centrum Warszawy. Mało tego, to nie jedyny region, który będzie objęty tak zwaną strefą czystego transportu.

Dopiero co pisałem o tym, że Warszawiacy chcą zakazu wjazdu samochodem do miasta. Miałem spore wątpliwości co do tego pomysłu, a tu proszę, Rafał Trzaskowski poinformował, że skoro 76 procent mieszkańców stolicy chce wprowadzenia strefy czystego transportu, takowa będzie wprowadzona. I to już w połowie przyszłego roku! Propozycje już padły. Teraz czas na konsultacje z mieszkańcami. Mają one potrwać przez najbliższe trzy miesiące.

Warszawiacy mogą rozpocząć rozmowy na temat SCT. Harmonogram spotkań można poznać odwiedzając stronę: https://transport.um.warszawa.pl/sct. Według planów, nie wjedziemy nie tylko na teren Śródmieścia, ale również Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa czy Pragi. Warto zauważyć, że granicami strefy będą główne drogi i linie kolejowe. Chodzi o: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, al. Armii Ludowej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a także tory wzdłuż obwodnicy północnej do al. Prymasa Tysiąclecia.

Kto nie wjedzie do Strefy Czystego Transportu w Warszawie?

Autorzy rozwiązania planują na początku zakazać wjazdu do centrum stolicy pojazdom z silnikami benzynowymi, które nie spełniają normy Euro 2 – są to modele starsze niż 27 lat. Dotyczy to także Diesli, które nie spełniają normy Euro 4 – chodzi o auta starsze niż 18 lat. Jeśli chcecie wiedzieć o jakie auta chodzi, zachęcam do sprawdzenia artykułu, w którym prezentuje auta kończące 20 lat w tym roku. Możecie być zaskoczeni.

W dalszej kolejności, czyli co dwa lata, urząd będzie zwiększał wymogi co do samochodów, które mogą poruszać się w tej strefie. Mało tego, w przyszłości wspomniana strefa czystego transportu może być powiększona. O tym zadecydują konsultacje z mieszkańcami Warszawy.