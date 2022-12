Nowa funkcja Google pomoże kontrolować ci dziecko! Tego brakowało!

Nowa funkcja Google z pewnością przyda się rodzicom dzieci, które posiadają własny telefon, do którego podpięta jest wspólna karta płatnicza. Gigant pozwoli na zablokowanie płatności, jeśli dziecko będzie chciało kupić coś bez naszej wiedzy.

Google zadba o nasze finanse i dzieci

Dzieci w głównym stopniu wykorzystują swoje smartfony lub tablety do grania w gry, a tych oczywiście nie brakuje zawartości, które można do nich dokupić. Nowa funkcja Google pozwoli kontrolować nasze pociechy i w pewnym sensie uratować nasze pieniądze, jeśli konto nieletniego podpięte jest do wspólnej karty.

Nowa funkcja pomoże kontrolować to, co robi dziecko na swoim telefonie w kwestii wydatków. Gry nieraz kuszą najmłodszych kupnem lepszego samochodu czy skórki. Do tej pory dzieci mogły robić to po cichu, a my mogliśmy się dowiedzieć o tym dopiero w momencie, kiedy przyszło nam powiadomienie wykonanej transakcji. Gigant z Mountain View postanowił to ukrócić.

Google postanowiło wprowadzić nową funkcję, która pozwoli nam ograniczyć niechciane wydatki. Wszystko jest częścią “Family Link” i jeśli konto dziecka podpięte jest do wspólnej karty płatniczej, teraz nie będzie mogło ono kupić aplikacji bez naszej wiedzy.

Nowa funkcja Google działa bardzo prosto – w momencie, kiedy nasza pociecha będzie chciała kupić cokolwiek za pośrednictwem sklepu Play, na nasz telefon przyjdzie powiadomienie, za pomocą którego będziemy mogli je zatwierdzić lub zablokować. To nie wszystko, ponieważ będziemy mogli zablokować nawet pobranie darmowej aplikacji. W ten sposób będziemy mogli uniknąć pobrania niebezpiecznej aplikacji.

Źródło: Google/ Zdj.: Pexels