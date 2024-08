Marzy Ci się zmiana oprawek? A może masz w planach zakup okularów przeciwsłonecznych? Właśnie pojawiła się nowa kolekcja okularów Tommy Hilfiger jesień/zima 2024. Zobacz, co przygotował dla klientów ten stylowy producent.

Nowa kolekcja okularów Tommy Hilfiger jesień/zima 2024

Zarówno Panie, jak i Panowie mogą zainteresować się nową kolekcją okularów przeciwsłonecznych oraz oprawek, które cechują się połączeniem elegancji (która jest przecież ponadczasowa) i nowoczesnego charakteru. Finalnie mamy kolekcję, która wyróżnia się na tle sezonowych trendów. Szczególnie, że marka Tommy Hilfiger jest znana z tak zwanej peppy estetyki, a to oznacza, że mamy do dyspozycji wyjątkową linię produktów, które świetnie odzwierciedlają współczesne podejście do klasycznego stylu.

Co wyróżnia nowa kolekcja na sezon FW 2024? W przypadku części męskiej mamy przede wszystkim oprawki z acetatu oraz stali nierdzewnej – w tym wersje z bio-acetatu, które mają zapewnić styl oraz komfort noszenia. Jest to połączenie innowacji oraz jakości. Zdecydowanie, oprawki będą pasować osobom szukającym nowoczesnych rozwiązań, bez rezygnacji z dbałości o środowisko.

Co z kobietami? Wiele modeli jest inspirowanych glamour lat 50-tych. To oznacza połączenie delikatnych, zmysłowych linii z subtelnymi, aczkolwiek charakterystycznymi detalami. Warto przyjrzeć się im bliżej. Szczególnie zwróciłbym uwagę na monogram Tommy Hilfiger na zausznikach. Wyróżnikiem jest również stonowana paleta barw, która obejmuje zarówno klasyczną czerń, jak i delikatne odcienie beżu. Wszystko po to, by dodawać oprawkom wyjątkowej elegancji, a ta idealnie będzie pasować do jesiennego klimatu, który nieubłaganie nadchodzi.

Tommy Hilfiger FW 2024 – oprawki i okulary przeciwsłoneczne dla mężczyzn i kobiet

Muszę przyznać, że kolekcja jest bardzo bogata. Mamy sześć różnych modeli dla mężczyzn i tyle samo dla kobiet. Postanowiłem, że zaprezentuję każdy z nich. Oczywiście dodam, że prezentuję w tym tekście wybrane kolory i odcienie. Gdybym chciał pokazać wszystkie warianty każdego z modeli, musielibyście oglądać „miliony” zdjęć. Po szczegóły odsyłam na stronę producenta. Przy okazji zachęcam do sprawdzenia, jakie sztyblety męskie na jesień będą najlepsze.

Oprawki i okulary przeciwsłoneczne męskie

TH 2132/S

Klasyka, jeśli chodzi o męskie okulary przeciwsłoneczne. Mamy tu połączenie nowoczesnego kształtu z elegancką prostotą. Warto zerknąć na smukłe metalowe zauszniki oraz detale, które zdecydowanie nadają wyrafinowany charakter temu modelowi.

TH 2137

W tym przypadku mówimy o oprawkach optycznych, które wykonano z acetatu. Materiał ten sprawia, że są one niezwykle lekkie, a przy okazji wyglądają nowocześnie i elegancko. Na zausznikach widnieje logo marki. Są to oprawki optyczne dla kogoś, kto lubi minimalizm i estetykę.

TH 2126/S

Wydaje mi się, że to klasyka, jeśli chodzi o design tych okularów. Co ciekawe, mogą być również wykorzystane do soczewek korekcyjnych. Na zausznikach znajdziemy logo marki Tommy Hilfiger, natomiast na froncie ulokowano podwójne nity, które sprawiają, że okulary są niezwykle charakterystyczne – nie da się ich pomylić z innym modelem.

TH 2127/S

Kolejne okulary przeciwsłoneczne dla mężczyzn, podobne do modelu TH 2126/S, bowiem one również są połączeniem estetyki i eleganckich detali. Oczywiście, ulokowano również srebrne nity na froncie, które dodają okularom stylu. Plusem jest ikoniczna wręcz wstążka w odcieniach czerwieni, bieli oraz niebieskiego – charakterystycznych dla marki Tommy Hilfiger kolorów.

TH 2129

Męskie oprawki optyczne cechują się okrągłym wzorem. Oczywiście, na zausznikach znajduje się logo producenta, a na froncie, a jakże, umieszczono podwójne nity.

TH 2131

Tym razem mówimy o kwadratowych oprawkach optycznych, które są świetnym wyborem dla osób lubiących się w połączeniu nowoczesności i klasyki.

Oprawki i okulary przeciwsłoneczne dla kobiet

TH 2155/S

Sześciokątny kształt, metalowy monogram Tommy Hilfiger i eleganckie detale. Te damskie okulary przeciwsłoneczne mogą być również wykorzystywane z soczewkami korekcyjnymi.

TH 2157

Eleganckie, klasyczne oprawki optyczne, które cechuje ciekawy design zachowany w trendzie quiet luxury. Mamy metalowy monogram TH, wstążkę w kolorach marki. Połączenie wspomnianej już elegancji i nowoczesnych detali.

TH 2158/S

Eleganckie okulary przeciwsłoneczne dla kobiet, których design łączy klasyczne linie z nowoczesnym szykiem. Zdecydowanie, pod kątem wyglądu pasują do praktycznie każdego looku, a to sprawia, że mogą być wykorzystywane jako dopełnienie zarówno codziennych, jak i formalnych stylizacji.

TH 2159/S

Bardzo ładne okrągłe okulary przeciwsłoneczne dla kobiet. Patrząc na nie, widzimy nie tylko efektowny design, ale również „nutę” retro. To za sprawą wspomnianego, zaokrąglonego kształtu.

TH 2160

Oprawki optyczne w kocim kształcie – uwielbianym przez wiele kobiet. Subtelne detale, smukłe zauszniki, monogram TH. Za sprawą wielu wariantów kolorystycznych możemy być pewni, że będą pasować do wielu stylizacji.

TH 2162

Ten model to nowoczesny minimalizm oraz wyrafinowana elegancja. Prostokątne oprawki optyczne ze smukłymi zausznikami i delikatnym monogramem HT sprawiają, że wiele kobiet wybierze właśnie ten model. Szczególnie, że mamy do dyspozycji zróżnicowaną paletę kolorów.