Nowa koszulka Legii Warszawa i adidas. Pomoże w wygraniu Ekstraklasy?

Wszyscy dobrze wiemy, że piłka nożna to nie tylko sport, ale również dochodowy biznes. Dlatego w sklepach pojawiła się nowa koszulka Legii Warszawa i adidas. Według kampanii pod tytułem „Tworzymy ją razem” ma na celu budowanie silnej więzi ze społecznością fanów drużyny.

Lubię ciekawe projekty koszulek piłkarskich. Zamiast zwykłych, jedno- lub dwukolorowych strojów możemy czasami podziwiać prawdziwe arcydzieła. Może i nowa koszulka Legii i adidas nie należy do najbardziej wybitnych projektów, jednak i tak cieszy oko. Na froncie możemy zobaczyć motyw moro, na rękawach złote pasy informujące o tym, z jaką marką współpracują Legioniści. Oczywiście nie mogło zabraknąć herbu drużyny z ulicy Łazienkowskiej i rzecz jasna dużego logo sponsora. Herb Legii umieszczono również na kołnierzyku – w tylnej części koszulki.

Nowa koszulka Legii Warszawa i adidas

Oczywiście nowe stroje to nie tylko ciekawy wygląd ale również zastosowane technologie. W tym przypadku mówimy o adidas AEROREADY. Chodzi o to, by stroje pochłaniały wilgoć i właśnie za to odpowiada wspomniana technologia. Finalnie, zawodnik może cieszyć się lepszą wentylacją ciała, co przekłada się na „lekkość” nawet w trudnych warunkach pogodowych. Co ciekawe, nowa koszulka Legii Warszawa i adidas wykorzystuje poliester, który pochodzi z recyklingu.

Prezentowane koszulki możecie kupić w Legia FanStore, który znajduje się przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie, a także za pośrednictwem sklepu on-line: sklep.legia.com. Cena? W przypadku wersji juniorskiej wynosi 199 zł, natomiast wariant seniorski 279 zł.

Przy okazji zachęcam do obejrzenia spotu reklamowego, który jest inauguracją kampanii „Tworzymy ją razem”. Jak już wspomniałem, ma ona na celu budować więzi ze społecznością fanów Legii. W materiale wideo widzimy czołowych graczy klubu, takich jak Artur Boruc czy Bartosz Kapustka.

