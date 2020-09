Nowe konsole Xbox Series X i Series S. Kanapowcy! Na to czekaliśmy?

Microsoft pokazał nowe konsole Xbox. Nowa generacja ma pojawić się dziesiątego listopada. Przedsprzedaż natomiast rozpocznie się 22 września. Dodatkowo zaprezentowano efekty współpracy z EA. To oznacza, że za sprawą Xbox Game Pass Ultimate i Game Pass na PC będziemy mogli „ogrywać” wiele ciekawych tytułów od Electronic Arts. Jaka jest Xbox Series X i Series S? Jedno jest pewne – może być ciekawie. Czy Sony z PlayStation 5 ma się czego bać? Akurat w tym przypadku – nie sądzę.

Xbox Series S – również w ramach Xbox All Access

Ogólnie dziś poznaliśmy ceny nowych konsol. Pierwsza z nich, ta tańsza została wyceniona na 1349 złotych. Co ciekawe, będzie ona również dostępna w ramach abonamentu, to znaczy: Xbox All Access. O co chodzi? Płacicie stałą, miesięczną opłatę przez kolejne dwa lata. Otrzymujecie za to konsolę oraz dostęp do Live Gold i Xbox Game Pass Ultimate. Nie wiemy ile będzie taki abonament kosztować. Mamy się o tym dowiedzieć wkrótce. Producent informuje, że na początek będzie oferować w takim rozwiązaniu konsolę Xbox One S. Mamy ją „dostać” za niecałą stówkę (99 zł) miesięcznie.

Sam sprzęt, a więc Xbox Series S ma być wyposażona w 512 GB dysk SSD. Widać po obudowie, że konsola będzie smuklejsza od Series X. Co jeszcze o niej wiemy? Przede wszystkim maksymalna rozdzielczość, w jakiej wyświetlane będą gry to 1440p. Liczba klatek? 60 na sekundę. Nie będzie napędu optycznego. I w sumie dobrze, bo na co to komu? Gry przecież pobieramy z chmury.

Xbox Series X

Myślę, że prawdziwym hitem sprzedażowym jeśli chodzi o konsole Microsoftu będzie rzecz jasna Xbox Series X. To przede wszystkim znacznie mocniejsza wersja, która ma cechować się wysoką wydajnością. Rozdzielczość? 4K przy 60 klatkach brzmi dobrze. Co ciekawe, Microsoft informuje, że najnowsza generacja uciągnie również 8K. Coś mi się wydaje, że nie będziemy mogli w tym przypadku liczyć na więcej niż 30 klatek. Xbox Series X ma być wyposażony w dysk SSD o pojemności 1 TB. Najciekawsze jest to, że ta highendowa konsola wyceniona została na 2249 zł. To sprawia, że na pewno wiele osób zdecyduje się na jej zakup, gdyż oferuje wysoką wydajność w naprawdę rozsądnej cenie. Nic, tylko brać.

Nowe konsole w abonamencie – ile to będzie kosztować?

W abonament bierzemy smartfony czy samochody. Dlaczego więc nie zdecydować się na konsolę? Według mnie to dobry ruch. Nie wiadomo na dzień dzisiejszy o jakich kosztach mówimy, aczkolwiek można celować w okolice 120 zł za Xbox Series S oraz 160 zł Za Xbox Series X. Uczciwa cena? Już sama kwota za obie konsole jest według mnie bardzo atrakcyjna. Tym bardziej, że sprzęt nowej generacji jest tak naprawdę tańszy niż niejedna karta graficzna ze średniej półki.

Jaka konsola Microsoft Xbox jest dla mnie?

Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Jeśli macie w domu telewizor 4K to rzecz jasna lepiej wybrać Xbox Series X. Osoby, które takowego nie posiadają, a dodatkowo nie planujecie „chomikować” gier na dysku wybierzcie Xbox Series S. Pamiętajcie, że w obu przypadkach kilkadziesiąt GB z dysku zostanie zabrane na system operacyjny.

Na końcu nasuwa się pytanie: Xbox czy PlayStation? Konsola Microsoftu w wersji X jest nieco mocniejsza od PlayStation 5. Pozostaje jedynie kwestia tak zwanych gier typu exclusive, przeznaczonych na konkretną konsolę. Według mnie, w przypadku nowej generacji trzeba kierować się właśnie tym.