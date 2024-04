Nowe smartfony w Plusie. Będzie tanio, bogato i wydajnie!

Fani rozsądnie wycenianych urządzeń będą zachwyceni nowością, która pojawiła się u popularnego operatora. Tak, chodzi o nowe smartfony w Plusie. Na początek zostanie wprowadzony model Infinix NOTE 30 Pro w wariancie 8/256 GB. Miałem okazję go przetestować. Co o nim sądzę?

Nowe smartfony w Plusie. Na start Infinix NOTE 30 Pro.

Nie wiem czy wiecie, ale Infinix działa w naszym kraju od września 2023 roku. Co ciekawe, w ubiegłym roku marka wprowadziła na nasz rodzimy rynek aż 150 tysięcy smartfonów! Liczby te robią wrażenie, ale wcale się nie dziwię, skoro urządzenia tej firmy są solidnie wykonane, bogato wyposażone oraz mają całkiem wydajne podzespoły. Mało tego, jakiś czas temu testowałem model Infinix NOTE 30 Pro, a więc dokładnie ten, który pojawi się w Plusie. Zanim jednak przejdę do konkretnej oferty, przypomnijmy, czym cechuje się ten smartfon.

Nowe smartfony w Plusie. Operator nowym partnerem marki Infinix

Przede wszystkim, Infinix NOTE 30 Pro to model z ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala, który oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz – rewelacja. Procesor? MediaTek Helio G99. Kolejna rzecz to pamięć RAM – podstawa ma 8 GB ale można rozszerzyć ją do 16 GB za sprawą rozwiązań wykorzystujących pamięć na dane. W tym przypadku mamy do dyspozycji 256 GB. Jeśli natomiast chodzi o ładowanie, możemy cieszyć się szybką technologią przewodową – 68 W lub bezprzewodową – 15 W. Sam akumulator ma 5000 mAh – taki standard w dzisiejszych czasach. Aparaty? Główny ma 108 Mpix, robi całkiem dobre zdjęcia, o czym przekonałem się testując ten smartfon.

Na koniec kilka równie ważnych informacji. Przede wszystkim mamy USB typu C, mamy NFC i mamy system Android 13. To, co bardzo mi się podoba i co wyróżnia markę Infinix na tle konkurencji to bogaty zestaw, jaki znajduje się w opakowaniu. Co tam znajdziemy?

szkło ochronne na ekran

słuchawki

ładowarka przewodowa

przewód USB

ładowarka indukcyjna 15 W

Ile kosztuje smartfon Infinix NOTE 30 Pro w ofercie Plus?

Wszystko zależy od tego, jaką ofertę wybierzemy. Zacznijmy od kolorów. Nowe smartfony w Plusie, mam tu na myśli NOTE 30 Pro, będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i złotym. Cena tego modelu wynosi 1399 zł, a więc bardzo rozsądnie patrząc na podzespoły i to, co otrzymujemy oprócz smartfonu. Klienci mogą zdecydować się na ofertę promocyjną. Mam tu na myśli raty 0% bez kosztów abonamentu. Przykładowo, startujemy od 1 zł, by następnie przez rok (12 miesięcy) płacić 116,50 zł za sprzęt.

Inną opcją jest skorzystanie z rat + abonamentu. Mamy na przykład możliwość wybrania oferty na 24 miesiące. Wtedy płacimy 100,17 zł miesięcznie za sprzęt i abonament Plus – 61,17 zł za sprzęt + 39 zł za abonament. Oczywiście, zachęcam do rozmowy z konsultantem Plusa. Z pewnością dostosuje ofertę do waszych potrzeb.