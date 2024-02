PlayStaion Portal to konsola, który do działania potrzebuje konsoli PS5! Trwają jednak prace nad innym urządzeniem i jak sugerują przecieki, nowy handheld PlayStation będzie prawdziwą przenośną konsolą. Kiedy trafi na rynek?

PS Portal to urządzenie dla określonego grona

Kiedy PlayStation Portal po raz pierwszy pojawiło się w przeciekach świat przenośnych konsol, szykował się na urządzenie, które z powodzeniem będzie konkurować ze Steam Deck, ASUS Rog Ally czy Lenovo Legion Go. Z czasem karty zaczęły się odkrywać i dowiedzieliśmy się, że Portal nie będzie w stanie konkurować nawet ze Nintendo Switch.

Test PlayStation Portal. Kto powinien kupić, a kto nie?

Wszystko dlatego, że Portal nie jest prawdziwą przenośną konsolą, która pozwoli nam na grę, gdziekolwiek będziemy! Jest to urządzenie skierowane do określonego grona użytkowników, którzy posiadają konsolę PlayStation 5. Jest to więc urządzenie do streamingu gier z pełnoprawnej konsoli PS5, o czym możecie przeczytać w naszej recenzji.

Przeczytaj także: Test PlayStation Portal. Kto powinien kupić, a kto nie?

Nowy handheld PlayStation spełni nadzieje pokładane w Portal

Zdaje się, że Sony przejrzało na oczy i stwierdziło, że potrzebne jest ponowne wejście na rynek przenośnych konsol. Tym razem jednak koncern stworzy urządzenie, które spełni oczekiwania graczy i będzie można je nazwać pełnoprawną przenośną konsolą. Jak mówią najnowsze plotki, nowy handheld PlayStation jest w zaawansowanej fazie prac, a jego premiera ma odbyć się w ciągu dwóch kolejnych lat!

Nowy handheld PlayStation będzie prawdziwą przenośną konsolą! Nowy handheld PlayStation będzie prawdziwą przenośną konsolą!

Co prawda specyfikacja urządzenia nie jest jeszcze znana, to Moore’s Law is Dead spekuluje, że urządzenie zostanie wyposażone w 18 jednostek CU, co pozwoli na zachowanie kompatybilności z grami na PlayStation 4 dostępnymi w PS Store. To samo ma tyczyć się gier z PlayStation 5, jednak deweloperzy będą musieli mocno się postarać, aby te działały dobrze na przenośnej konsoli Sony. Konsola będzie zasilana przez niestandardowy APU AMD i prawdopodobne jest, że nowy handheld PlayStation zostanie wyposażony procesor graficzny, który będzie mógł pracować z częstotliwością 1,8 GHz lub wolniejszą, ze względu na zmienne taktowanie PlayStation 5.

Dwa lata na premierę to bardzo optymistyczne założenie, pomimo tego, że prace nad urządzeniem są mocno zaawansowane i obecnie Sony ma skupiać się na kwestii designu. Moore’s Law is Dead twierdzi, że nowy handheld PlayStation będzie częścią rodziny PlayStation 6.

Źródło: Moore’s Law is Dead (via WCCFTech)