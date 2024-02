Mercedes-Benz CLE w cabrio! Niemcy zostawili coś ważnego!

Nieziemsko podoba mi się ten nowy Mercedes-Benz CLE. Teraz Niemcy pokazali światu wariant bez dachu. O ile nadal wolę “klasyczne” coupé, tak takim cabrio bym się przejechał. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nadal klienci będą mogli wybrać 6-cylindrową jednostkę. Całkiem żwawą muszę przyznać, a nie mówimy tu o AMG! Szykujcie portfele, ponieważ auto na europejskim rynku pojawi się pod koniec kwietnia bieżącego roku.

Nowy Mercedes-Benz CLE Coupé Cabrio.

O samym CLE napisano już w wielu branżowych magazynach i na łamach wielu portali motoryzacyjnych. W skrócie, jest to nowość w ofercie marki Mercedes-Benz. Auto pojawiło się w lipcu 2023 roku. Jeśli dobrze analizuję, to 2-drzwiowe coupé jest oparte na modelach takich jak Klasa C oraz Klasa E. Coś pomiędzy nimi. Jest konkurentem między innymi dla Audi A5 czy BMW Serii 4. Wczoraj poznaliśmy dokładnie wariant cabrio z miękkim dachem, który może zrobić duże zamieszanie wśród tego typu pojazdów. Dlaczego? Auto wygląda obłędnie – jest najładniejsze w swojej klasie (to moje prywatne zdanie), a przy okazji szeroka gama silnikowa sprawia, że tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.

Diesel w nowym Mercedesie coupé cabrio?!

To ciekawe, ale Mercedes-Benz faktycznie zastosował w CLE… diesla! Tak, 2-litrowy diesel ma 197 KM i 440 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie do setki trwa niecałe 8 sekund, a według WLTP auto ma używać od 4,9 do 5,4 litra paliwa. Coś mi się wydaje, że można tu wykręcić niezłe zasięgi. Dokładnie tak jak w przypadku testowanego Mercedesa Klasy C 220d. Oprócz tego motoru, klienci mogą wybrać 2-litrową benzynę w kilku konfiguracjach (różna moc, a także możliwość wyboru napędu 4MATIC). Topowym wariantem jest CLE 450 4MATIC, który ma 3-litrową benzynę o mocy 381 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie? 4,7 sekundy do setki!

Mercedes-Benz CLE Coupé Cabrio. Spróbuj się nie zauroczyć!

Auto wygląda obłędnie, to trzeba przyznać. Już widzę te zachwyty innych kierowców, którzy będą przy okazji spoglądali z zazdrością w kierunku CLE Coupé Cabrio. Co ciekawe, ten miękki dach potrafi zamknąć się w 20 sekund zarówno na postoju, jak i w trakcie jazdy. Oczywiście, o ile jedziecie nie szybciej niż 60 km/h. Co ciekawe, to pierwszy raz, kiedy Mercedes-Benz zastosował w pełni elektryczne silniki zamykania oraz rozkładania dachu. Co to daje? Przede wszystkim ciszę podczas ich pracy. Warto również dodać, że w standardzie montowana elektryczna przegroda oddziela złożony dach od pozostałej części bagażnika.

W standardzie otrzymujemy układ ogrzewania karku, bezdotykowy dostęp oraz pakiet pamięci. Oczywiście, jak na nowy design przystało, we wnętrzu znajdziemy 12,3-calowy, cyfrowy zestaw w wskaźników oraz 11,9-calowy ekran centralny, który można regulować w zakresie od 15 do 40 stopni. To świetna rzecz, tym bardziej, że przecież gdy otworzymy dach, wpadające do kabiny refleksy świetlne mogą przeszkadzać kierowcy. W opcji mamy dynamiczne oświetlenie otoczenia – polecam dodać w konfiguratorze. Opcjonalne są również skórzane fotele oraz system dźwięku przestrzennego Burmester 3D.

Mercedes-Benz CLE z 6-cylindrowym silnikiem!

Bardzo ważną informacją jest zastosowanie sześciocylindrowego rzędowego silnika benzynowego o pojemności 3-litrów. Jest on zestawiony z napędem na cztery koła 4MATIC. Dodam również, że niezależnie od motoru, jaki wybierzemy, każdy z nich to tak zwana miękka hybryda, która posiada instalację 48 V. Może ona wpływać na ekonomię oraz odczucia podczas ruszania. Tak, to dzięki temu ten silnik może palić według WLTP 7,9 – 8,5 litra na 100 kilometrów i nie są to liczby “z kosmosu”. Faktycznie możemy osiągnąć takie spalanie przy 3-litrowym silniku benzynowym.

Dodam jeszcze, że w standardzie zawieszenie w przypadku CLE Coupé Cabrio zostało obniżone o 15 milimetrów. W opcji możemy znaleźć sportowe zawieszenie oraz DYNAMIC BODY CONTROL, dzięki któremu “otrzymamy” tak zwane aktywne zawieszenie, które reguluje tłumienie każdego z kół uwzględniając prędkość i warunki drogowe. Z kolei przełącznik DYNAMIC SELECT umożliwia nam zmianę charakterystyki auta tak, aby dostosować ją do naszych preferencji. Chcesz sportowo? Ustawiasz taki tryb. Chcesz komfortowo przejechać kilkaset kilometrów? Nie ma problemu.

Polski cennik Mercedes-Benz CLE Coupé Cabrio

Tanio nie jest, ale czy ktoś się spodziewał niskich cen? Przecież to Mercedes-Benz, a do tego przepięknie narysowane coupé i jakby tego było mało cabrio. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że ceny nie są “wybitnie przesadzone”. Z resztą, sami zobaczcie.

CLE 220 d – 304 800 zł

CLE 200 – 289 800 zł

CLE 200 4MATIC – 300 900 zł

CLE 300 4MATIC – 334 900 zł

CLE 450 4MATIC – 408 400 zł

