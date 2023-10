Nowy ranking FIFA został opublikowany i jeśli jesteś kibicem reprezentacji Polski, to lepiej nie patrz na pozycję naszej drużyny. Podopieczni Michała Probierza spadli na najniższą pozycję od lat.

Czarne chmury nad reprezentacją Polski

Reprezentacja Polski w piłce nożnej przeżywa bardzo zły okres i nic nie wskazuje na to, że los wkrótce miałby się odmienić. Na październikowym zgrupowaniu podopieczni Michała Probierza wygrali w jego debiucie z Wyspami Owczymi 2:0 i mogli sprawić, że o bezpośredni awans do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech zagrają bezpośrednio z Czechami na Stadionie Narodowym.

Nowy ranking FIFA. Lepiej nie patrzcie na pozycję Polski! Fot. MenWorld

Niestety, Polacy nie podołali po raz kolejny Mołdawii, która na wyjeździe wywalczyła remis. Wynik 1:1 z Mołdawią oznacza dla Polaków walkę w barażach, choć istnieje cień szansy na to, że uda się bezpośrednio awansować na turniej Mistrzostw Europy. Na ten moment w barażach Polacy zagraliby z Włochami, a w przypadku ewentualnego zwycięstwa nad tą drużyną, w finale baraży zmierzyliby się ze zwycięzcą pary Chorwacja – Estonia.

Nowy ranking FIFA brutalny dla Polaków

Swego czasu Polska, według rankingu FIFA, była ósmą drużyną na świecie. Oczywiście nie jest to miarodajny wynik, jednak po Euro 2018 można było popatrzeć na to zestawienie z dumą. Nowy ranking FIFA to przeciwny biegun, ponieważ Polacy spadli na najniższe miejsce od lat.

Najnowszy ranking FIFA plasuję Polskę na 31. miejscu, co oznacza spadek o jedną lokatę w porównaniu do poprzedniego zestawienia. Ostatnio tak niskie miejsce reprezentacja naszego kraju okupywała w marcu 2016 roku – również była to 31. lokata.

Nowy ranking FIFA. Lepiej nie patrzcie na pozycję Polski

Pierwsza dziesiątka nowego rankingu FIFA:

1. (1) Argentyna – 1861,29 pkt

2. (2) Francja – 1853,11

3. (3) Brazylia – 1812,20

4. (4) Anglia – 1807,88

5. (5) Belgia – 1793,71

6. (8) Portugalia – 1739,83

7. (7) Holandia – 1739,26

8. (10) Hiszpania – 1725,97

9. (9) Włochy – 1717,8

10. (6) Chorwacja – 1711,88

