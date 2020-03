Nowy wygląd Facebooka – jak go ustawić? To bardzo proste!

Facebook zyskał nowy layout! Najpopularniejszy portal społecznościowy odświeżył wygląd interfejsu, który jest teraz znacznie ładniejszy i, co ważne oferuje tryb ciemny. Nowy wygląd Facebooka to przede wszystkim inne czcionki, możliwość pełnoekranowego przeglądania fotek i materiałów wideo. Nie ma co ukrywać, jest on znacznie lepszy, a poprzedni był już bardzo przestarzały. Jak ustawić wygląd Facebooka? To prostsze, niż się Wam wydaje.

Nowy wygląd Facebooka polubią fani trybu ciemnego

Poprzednia wersja, a więc ta, którą większość z Was jeszcze posiada była już nieaktualna. Ikonki, ale i ogólna stylistyka była niezbyt korzystna. Jak widać, przedsiębiorstwo stwierdziło, że czas na zmiany. Co ważne, odświeżona wersja jest dostępna już dla wszystkich użytkowników. Co ciekawe, wcale nie jest trudno przełączyć się na nowy wygląd Facebooka. Wystarczy dwa kliknięcia. Przede wszystkim klikamy w menu opcje, a więc tą ikonkę strzałki, która znajduje się niedaleko powiadomień. Następnie z wysuniętego menu możemy wybrać opcję o nazwie “Zacznij korzystać z nowego Facebooka”. Rzecz jasna polecam sprawdzenie trybu ciemnego, który wygląda świetnie. Ogólnie nowy layout jest znacznie lepszy. Oferuje sporą dynamikę, tak zwane dymki rozmów, wiele fajnych animacji, przejrzystość w poszczególnych działach, takich jak na przykład Marketplace, czy grupy (polecam odwiedzenie naszej, męskiej grupy na FB). Dodatkowo warto zaważyć, że zmienił się również wygląd stron firmowych. Są one o wiele bardziej przejrzyste, a więc czytelniejsze. Myślę, że większość z Was polubi nową wersję, aczkolwiek jeśli będziecie chcieli powrócić do starszej wersji wystarczy, że znów klikniecie w przycisk opcji znajdujący się obok powiadomień i wybierzecie “Przełącz na klasyczną wersję Facebooka”.