Wczoraj podczas konferencji CEO NVIDIA Jensen Huang zaprezentował światu karty RTX 4090 oraz RTX 4080. Niestety podczas prezentacji nie otrzymaliśmy zbyt dużo informacji na ich temat, ale na szczęście wystarczająco dużo można znaleźć na stronie firmy.

NVIDIA GeForce RTX 4090 i RTX 4080 przedstawione oficjalnie

NVIDIA GeForce RTX 4090 przedstawiony oficjalnie. Co oferuje?

Flagowy model jest najszybszą kartą graficzną dla graczy na świecie. Przy tym samym zapotrzebowaniu na prąd jest do nawet dwóch razy wydajniejsza. Według NVIDII jej zapotrzebowanie na prąd wynosi 450 W, a zalecany zasilacz dla komputera z tym modelem powinien posiadać minimum 850 W. Z informacji wyczytać możemy także, że karta będzie posiadać taktowanie bazowe na poziomie 2,23 GHz, a w trybie Boost do nawet 2,52 GHz. W modelu umieszczono 76 miliardów tranzystorów, 16 384 rdzeni CUDA i 24 GB pamięci Micron GDDR6X na szynie 384 bit.

Sprzęt ten ma zapewnić granie w ponad 100 klatkach na sekundę w rozdzielczości 4K.W sprzedaży model ujrzymy 12 października, a ceny mają zaczynać się od 1599 dolarów, czyli około 7500 złotych.

NVIDIA GeForce RTX 4080 przedstawiony oficjalnie. Co oferuje?

Model RTX 4080 ma występować w dwóch wariantach. Mocniejszy będzie posiadał 16 GB pamięci Micron GDDR6X na szynie 256 bitowej, 9728 rdzeni CUDA, a taktowanie tego modelu ma wynieść 2,21 GHz, a w trybie Boost 2,51 GHz. Za ten model zapłacimy 1199 dolarów, czyli około 5700 złotych i będzie dostępny w listopadzie.

Słabszy wariant będzie oferował 12 GB pamięci Micron GDDR6X na szynie 192 bitowej, 7680 rdzeni CUDA i taktowanie 2,31 GHz, które w trybie Boost osiągnie 2,61 GHz. Za słabszy model zapłacimy 899 dolarów, czyli około 4300 złotych.

Nowe karty zagwarantują ogromny wzrost wydajności

Nowe modele będą posiadały multiprocesory strumieniowe o mocy cieniowania do 83 teraflopów, a w porównaniu z poprzednią generacją jest to liczba dwukrotnie wyższa. Zaprezentowano także rdzenie RT trzeciej generacji o wydajności do 191 teraflopów, czyli wzrost 2.8 krotny oraz rdzenie Tensor czwartej generacji, które mają oferować wydajność do 1.32 PFLOPS, czyli aż 5-krotnie więcej względem poprzedniej generacji.

Wprowadzono także Shader Execution Reordering (SER), który zwiększa wydajność wykonywanych zadań poprzez zmianę harmonogramu cieniowania w locie, aby lepiej wykorzystać zasoby karty graficznej.

jest to innowacja równie istotna, jak wykonywanie operacji poza kolejnością w przypadku procesorów centralnych. SER zwiększa wydajność ray tracingu do 3 razy, a liczbę klatek na sekundę w grach nawet o 25 procent

NVIDIA DLSS 3

Zaprezentowano także DLSS 3, a więc kolejną ewolucję neuronowo-graficznej techniki. Ma ona pomóc pchnąć wydajność jeszcze dalej, czego przykładem jest nawet 4-krotna większa wydajność przy wykorzystaniu RTX 4090 z DLSS 3 w porównaniu z RTX 3090 Ti korzystającego z DLSS 2. Model RTX 4080 z 16 GB pamięci, dzięki tej technologii ma być dwa razy wydajniejszy względem RTX 3080 Ti i wydajniejszy od RETX 3090 Ti przy niższym poborze mocy. Aktualnie tą technikę wspiera 35 gier, a cała lista zostanie wkrótce opublikowana.

Źródło: NVIDIA

