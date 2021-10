Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Wolna jazda nie oznacza, że nie musisz zakładać rękawic motocyklowych, gdy wsiadasz na jednoślad. Już podczas wywrotki przy niskich prędkościach odruchowo podeprzesz się dłońmi, o kontuzje więc nie trudno. Zainwestuj w ochronę dłoni bez względu na to, jaki motocykl posiadasz i gdzie na co dzień jeździsz. Jak jednak dobrze wybrać ten element garderoby motocyklisty? O czym pamiętać kupując rękawice motocyklowe? Podpowiadamy.

O czym pamiętać kupując rękawice motocyklowe? Rękawice do miasta i do pracy

Rękawice do codziennej jazdy sprawdzą się u Ciebie, jeśli każdego dnia wybierasz motocykl zamiast auta, aby dojechać do pracy czy na zakupy. Będą dobrym wyborem, kiedy zdecydujesz się na krótki wypad poza miasto. W takich sytuacjach z pewnością liczy się dla Ciebie komfort. Rękawiczki na motocykl powinieneś móc łatwo ściągnąć, a następnie je założyć. Dlatego też warto stawiać na modele z krótkim mankietem, co wpłynie także na wyższy komfort termiczny w ciepłe dni. Do Twojej dyspozycji producenci oddają rękawice z twardymi lub miękkimi protektorami kostek – tutaj wybór zależy od Ciebie, bo modele twarde będą na pewno droższe. Rękawice motocyklowe do jazdy po mieście czy do pracy najczęściej założysz w ciepłe dni, warto zainwestować w model ze skuteczną wentylacją/perforacją. Im więcej wstawek i perforacji, tym większa przepuszczalność powietrza.

Rękawice na dalsze podróże

O czym pamiętać kupując rękawice motocyklowe? Dalsze wyprawy niosą za sobą ryzyko wystąpienia utrudnień na trasie na przykład zmiany pogody. Kilka tysięcy kilometrów w siodle i ani razu nie padał deszcz? To raczej niemożliwe! Pewnie zdążyłeś już kilka razy konkretnie zmoknąć, no, chyba że postawiłeś na odzież i rękawice z membraną wodoodporną. Taki wybór może uratować cały wyjazd, bo nie przemokniesz, co za tym idzie, nie przemarzniesz i nie rozchorujesz się. Najlepszym wyborem będą rękawice na motor z membraną Gore-Tex – to flagowy produkt. Warto wybierać modele z dodatkową technologią Gore Grip, dzięki czemu membrana nie będzie przesuwać się wewnątrz rękawicy, a Ty nie odczujesz, że nosisz dwie warstwy materiału na dłoniach.

Modele sportowe dla wymagających

Sportowa jazda jest bardzo wymagająca, bo prędkości duże, a więc rękawice motocyklowe powinny przede wszystkim chronić, komfort schodzi tutaj niejako na drugi plan. Jednym z najtrwalszych materiałów, na jaki możesz postawić, jest kevlar stosowany w ochraniaczach przyszytych do spodni czy kurtki motocyklowej. Jego jedyną wadą jest na pewno cena, ale polecamy modele ze wstawkami kevlarowymi w najważniejszych miejscach, czyli między innymi na kostkach palców i dłoni. Na uwagę zasługuje także lekki i odporny na uszkodzenia tytan, on także może wystąpić w ochraniaczach. Sama rękawica powinna być wykonana ze skóry naturalnej, bardzo trwałej i wygodnej, jeśli producent zastosował perforacje. Kupując rękawice motocyklowe sportowe, pamiętaj o tym, aby mankiet był odpowiednio długi, bo tam znajdą się dodatkowe usztywnienia chroniące przedramię.

O czym pamiętać kupując rękawice motocyklowe? Uniwersalne cechy rękawic

Jest kilka uniwersalnych cech, o których warto pamiętać, wybierając rękawice motocyklowe. Gdy konkretna para będzie je mieć, zaoferuje odpowiedni komfort podczas jazdy i bezpieczeństwo podczas ślizgu. To przede wszystkim protektory i długie mankiety, gdy stawiasz na ochronę. Nieprzemakalność ewentualnie membrana w połączeniu z wyższym mankietem to dobry wybór na dłuższe trasy, tutaj zwróć także uwagę na zakres temperatur, w których będziesz czuł się komfortowo, zakładając rękawice. Na koniec wygoda uzyskana odpowiednią wentylacją, zastosowaną przez producenta. Tak więc ochrona, wygoda i komfort termiczny bez względu na warunki – o tym pamiętaj!

