Około miesiąc temu odbyła się premiera filmu Patryka Vegi „Oczy Diabła”. Jest to dokument, w którym są poruszane tematy, o których mało kto z nas słyszy. Handel dziećmi, pedofilia – te tematy poruszył w swoim materiale reżyser.

O czym jest film „Oczy Diabła”?

Film przedstawia historię młodej kobiety, która chce sprzedać swoje dziecko. Jest jej obojętne to, co się stanie z dzieckiem. Oprócz samej historii dziewczyny, reżyser ukazuje to, jak to wszystko wygląda od środka, co się dzieje z takimi dziećmi, a także jak jest to wszystko zorganizowane. Film jest dokumentem, brak tam jakiejkolwiek fabularyzowanej historii, jak to już widzieliśmy w filmach Vegi. Jednakże wśród odbiorców jest wiele osób zarzucających reżyserowi podstawianie ludzi, a także wyolbrzymianie wszelkich informacji.

Sam fakt tego, że ktoś nakręcił o takim poważnym temacie film jest warty uwagi. Vega rzucił trochę światła na tak – wydawałoby się dla nas – odległy temat. Przeglądając różne strony dotarłem do wypowiedzi kobiety, która pracuje w fundacji i ma do czynienia z takimi przypadkami. Stwierdziła w swoim wywiadzie, że takie sytuacje zdarzają się naprawdę.

Warto obejrzeć ten film?

Myślę, że warto wiedzieć co się dzieje na świecie, a nawet w Polsce. Mało kto o tym mówi, ale sprzedaż dzieci jest aktualnym tematem i mam nadzieję, że zajmą się takimi sprawami odpowiednie instytucje. Film jest naprawdę mocną dawką emocji. Ponadto mamy tam wiele opisanych scen drastycznych, a także wulgarności. Wulgarność jest tu jednak na odpowiednim miejscu, gdyż takie rzeczy mają miejsce. Nawet jeśli niektóre sceny lub sama sytuacja została przerysowana, to jednak takie rzeczy dzieją się naprawdę. Mało o tym się słyszy, media o tym nie trąbią, więc może warto pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Czy dzieci mogą obejrzeć „Oczy diabła”?

Wydaje mi się, że film „Oczy Diabła”, nie jest przeznaczony dla dzieci i osób o słabych nerwach. Tak jak już wspominałem, znajdziemy w nim wiele drastycznych scen, które – chcąc nie chcąc – zapadają nam w pamięć. Warto podejść do tego tematu poważnie i zastanowić się nad tym problemem.

Obraz dziecka w filmie „Oczy Diabła”

Zszokował mnie sam opis dziecka w dokumencie. Mamy tu do czynienia z nazewnictwem dziecka jako towar. Organizm żywy jest traktowany tak samo jak produkty w sklepie lub narkotyki. Oczywiście dziecko jest tak nazywane przez handlarzy, którzy są wyzuci z wszelkich emocji i patrzą na wszystko materialnie. Liczy się dla nich tylko kasa. Robią to tylko po to, by się wzbogacić. Ale czy handel ludźmi możemy nazwać dobrą inwestycją? Czy jest to moralne? Oczywiście, że nie.

Gdzie można obejrzeć dokument Patryka Vegi?

Cały film znajduje się na kanale Patryka Vegi na platformie YouTube za darmo. Nie musimy wydawać pieniędzy by go obejrzeć, więc to powinno Was jeszcze bardziej zachęcić do obejrzenia.

Film polecam każdemu. Mimo że jest wiele kontrowersji co do tego materiału, warto zagłębić się w tym temacie. Na pewno „Oczy Diabła” pozostawiają wiele do myślenia. Nie jest to dokument, który obejrzymy bez większych emocji. Jest tu poruszany poważny temat jakim jest handel dziećmi i pedofilia. Ponadto, wszystko ukazane jest z perspektywy osób, które w tym uczestniczą. Zapraszam do oglądania.