Od 2025 roku loty w Danii będą ekologiczne. Czy to się uda?

W ostatnich latach ekologiczne podejście do gospodarki mocno się nasiliło. Zdaje się, że wszystko kieruje się w stronę elektryczności. O ile po drogach porusza się już miliony aut elektrycznych, to przemysł lotniczy w tej kwestii zaczyna raczkować. Dania wierzy, że wszystko wkrótce ruszy z impetem. Premier Danii, Mette Frederiksen ogłosiła, że już 2025 roku obywatele będą mogli korzystać z ekologicznych lotów krajowych.

Czy loty ekologiczne są obecnie możliwe?

Zmiany klimatyczne, do których doprowadziła ludzkość, mocno wpływają na ekologię. Gospodarka musi ewoluować, aby nasza planeta była domem na kolejnych pokoleń. Według wielu elektryczność jest odpowiedzią na wszystkie bolączki dzisiejszego świata. Inni z kolei twierdzą, że przyszłością jest wodór. Na elektryczność decydują się producenci samochodów, którzy co chwila przedstawiają swoje samochody elektryczne. Najwięksi producenci aut na świecie zadeklarowali, że w ciągu kilku lat produkować będą jedynie elektryki.

Takich deklaracji nie słyszymy jednak ze strony przemysłu lotniczego, a wszystko za sprawą ograniczeń technologicznych. Projekty samolotów elektrycznych dopiero raczkują i na razie nie widać na horyzoncie technologii, która miałaby z powodzeniem zastąpić silniki spalinowe. Zarówno silniki elektryczne, jak i paliwa wodorowe nie są jeszcze przygotowane, aby wejść na rynek lotniczy. Dlatego też słowa premier Danii wzbudzają spore zdziwienie.

Dania swoje plany opiewa na nadziei

Według Mette Frederiksen, premier Danii, jej kraj od 2025 roku będzie oferował ekologiczne loty krajowe. Państwo duńskie chce przejść na ekologiczną stronę mocy również w przypadku przemysłu lotniczego. Stwierdzenie to jest o tyle dziwne i problematyczne, ponieważ na tę chwilę nie ma technologii, która by to umożliwiła. Według deklaracji pierwsze takie loty miałyby się odbyć już za cztery lata.

Portal EnergiWatch donosi, że polityka duńskiego rządu opiera się głównie na oczekiwaniu na odpowiednią technologię, która to umożliwi. Rząd liczy na to, że wkrótce tego typu rozwiązanie wkrótce się pojawi i będzie można je zacząć stosować na skalę masową. Można więc powiedzieć, że w tej chwili plany te oparte są na nadziejach. Co więcej, premier Danii dodała, że w 2030 roku wszystkie loty krajowe mają być ekologiczne.

Źródło: EnergiWatch