Już niebawem pojawią się nowe lokalizacje, w których powstanie odcinkowy pomiar prędkości. Sprawdź, o jakie miejsca chodzi. Mowa o blisko czterdziestu nowych lokalizacjach, które mają monitorować naszą prędkość na łącznym odcinku wynoszącym 427,7 kilometra!

Osobiście nie mam problemu do tego typu ograniczeń na drogach. Są dla mnie w pewnym stopniu „strefą wyciszenia” i pozwalają szybko „naprawić błąd” związany ze zbyt wysoką prędkością, jeśli nie zauważymy wjazdu we wspomniany odcinkowy pomiar, co przy fotoradarach jest niemożliwe. Kierowcy jadą wolniej, ruch odbywa się płynnie, a lokalna społeczność ma „spokój” i na pewno czuje się bezpieczniej. Zdecydowanie jestem zwolennikiem takiej kontroli prędkości, która sprawdza się znacznie lepiej niż typowe pułapki na kierowców w postaci fotoradarów. Tym bardziej, że taryfikator mandatów 2023 będzie bardzo surowy dla uczestników ruchu drogowego.

Odcinkowy pomiar prędkości. 40 nowych lokalizacji kontroli!

Na dzień dzisiejszy odcinkowych pomiarów jest tak naprawdę niewiele. Mowa o 171,1 km dróg, które do 2024 roku mają się powiększyć do 600 kilometrów! To dlatego, że w przeciągu dwóch kolejnych lat ma pojawić się aż 39 nowych lokalizacji, które będą kontrolować prędkość, z jaką poruszają się kierowcy. Sprawdźcie, o jakie miejsca chodzi, bowiem dotyczy to tak naprawdę całego kraju. Mało tego! Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się nie tylko na drogach krajowych, ale również autostradach i drogach ekspresowych!

Znak informujący o odcinkowym pomiarze prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości – lista nowych lokalizacji

woj. mazowieckie, S7, obwodnica miasta Białobrzegi woj. mazowieckie, DK 50, obwodnica miasta Mszczonów woj. mazowieckie, DW 579, Natolin – Chrzanów Duży – grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie, DW 719, Kanie – Otrębusy woj. łódzkie, A1, Pomorzany – Bociany woj. łódzkie, S14, Dobroń – Pabianice Północne woj. łódzkie, DP 1120E, Chocianowicka – Łaskowice woj. łódzkie, DW 485, Bychlew – Jadwinin woj. łódzkie, DK 70, Mokra Prawa woj. podkarpackie, DK 9, Nowa Dęba od Łagockiego 113 do Korczaka 16 woj. podkarpackie, DK 19, Dukla, Trakt Węgierski woj. podkarpackie, DK 77, Nisko, ul. Sandomierska woj. podkarpackie, DW 835, Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka woj. podkarpackie, DP 1391, Nosówka, ul. Dębicka woj. dolnośląskie, A4, Kostomłoty – Kąty Wrocławskie woj. dolnośląskie, DW 403, Bierzów – Przylesie woj. dolnośląskie, DG 105392D, Wrocław, ul. Jana III Sobieskiego woj. zachodniopomorskie, DK 10, Piecnik – Nieradz woj. zachodniopomorskie, DW 151, Łubianka – Brynka woj. lubuskie, DK 24, Chełmsko – Przytoczna woj. lubuskie, DK 27, Świdnica, Obwodowa – Nowogród Bobrzański woj. lubuskie, DK 32, Sudoł – Radomia woj. lubuskie, DW 132, Motylewo – Łupowo woj. małopolskie, A4, Balice – Rudno woj. małopolskie, Kęty, ul. Jana III Sobieskiego woj. śląskie, DK 88, Gliwice, Al. Jeziorańskiego woj. śląskie, DK 88, Zabrze, Al. Jeziorańskiego woj. śląskie, DW 902, Katowice, Trasa Renców woj. śląskie, DW 929, Jankowice – Świerklany woj. opolskie, DW 416, Kietlice – Klisino woj. wielkopolskie, A2, Leonia – Żdżary woj. wielkopolskie, S11, Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica woj. kujawsko-pomorskie, A1, Nowy Ciechocinek – Kałęczynek woj. kujawsko-pomorskie, DK 16, Rogoźno Zamek – Kłódka woj. kujawsko-pomorskie, DW 251, Rycerzewo woj. pomorskie, A1, Swarożyn woj. pomorskie, DW 211, Borowo, od ul. Gdańskiej do Turystycznej woj. lubelskie, DW 801, Gołąb woj. lubelskie, DW 844, Hrubieszów

Zdjęcie główne pochodzi z portalu GOV.pl.