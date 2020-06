Oddychanie czystym powietrzem – test Dyson Pure Hot + Cool HP04

Wirusy, pyłki, smog, bakterie i inne zanieczyszczenia są wdychane do naszych płuc każdego dnia. Nie od dziś wiadomo, że oddychanie czystym powietrzem jest jedną z kluczowych rzeczy która pomoże nam być zdrowym przez długi czas. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach nie jest tak łatwo uniknąć zanieczyszczeń. By chociaż w domu cieszyć się dobrym powietrzem możemy zainwestować w oczyszczacz. Jednym z takich urządzeń jest Dyson Pure Hot + Cool HP04. Nie tylko polepsza jakość powietrza, ale oferuje funkcje ogrzewania i chłodzenia. Sprawdźmy co oferuje ten model oraz czy rzeczywiście zmniejszony poziom zanieczyszczeń wpłynie na naszą codzienność.

Wygląd zewnętrzny i zawartość opakowania

Zacznijmy od zawartości opakowania. Oprócz oczyszczacza Dyson Pure Hot + Cool HP04 otrzymujemy filtry oraz elegancki pilot, który umożliwia nam sterowanie poszczególnymi ustawieniami urządzenia. Co prawda, nie musimy z niego korzystać, bowiem możliwe jest wykorzystywanie do tego aplikacji na smartfony. Tak czy inaczej, warto wiedzieć, że takowy jest w zestawie.

Samo urządzenie wygląda świetnie i w żadnym wypadku nie przypomina ani tradycyjnego wentylatora (model ten oferuje możliwość generowania chłodnego bądź ciepłego powietrza), ani też typowego oczyszczacza powietrza. Kolorystyka – bardzo elegancka. Połączenie bieli, chromu z dodatkiem srebra (w przypadku osłony filtrów). Krótko mówiąc – wygląd futurystyczny, który przypadnie do gustu osobom posiadającym nowoczesne wnętrza swoich domów. Co oczywiście nie oznacza, że do tradycyjnych wnętrz nie pasuje. Model ten jest naprawdę ciężki, bowiem jego waga wynosi 5,71 kg. Podstawa ma średnicę 248 mm, natomiast wysokość całkowita wynosi 764 mm. Warto zauważyć, że element pochłaniający zanieczyszczenia, a także dbający o odpowiednią temperaturę może obracać się o 350 stopni. Dzięki temu swoją pracą obejmuje praktycznie całe pomieszczenie. Warto jeszcze dodać, że przewód zasilający ma 1,8 m.

8 Wynik

Co oferuje Dyson Pure Hot + Cool HP04 użytkownikowi?

Ktoś może powiedzieć, co to za głupie pytanie. Przecież to oczywiste, że ma dbać o odpowiednią jakość powietrza oraz temperaturę panującą we wnętrzu naszego domu. Model ten cechuje się tym, że ma on usuwać szkodliwe zanieczyszczenia o wielkości 0,1 mikrona. Co ciekawe, na froncie mamy mały, okrągły ekran, który zawiera informacje o cząsteczkach i gazach. Dzięki niemu wiemy, czy powietrze w pomieszczeniu w którym się znajdujemy jest oczyszczone, czy wymaga jednak aktywnego działania urządzenia. Dyson Pure Hot + Cool HP04 wyposażony jest w filtr wykonany w większości z mikrowłókien borokrzemianowych HEPA. By pominąć język mocno naukowo-techniczny powiem wprost – ma on usunąć do 99,95 % cząsteczek o wielkości do 0,1 mikrona. Mowa tutaj także o bakteriach i wirusach. Skuteczność została przetestowana przez niezależny ośrodek w warunkach laboratoryjnych. Oczywiste jest to, że nie da się tego w stu procentach sprawdzić. Tym bardziej, że nie mieszkamy przecież w laboratorium. Wynik ten może być nieco gorszy. Wierzmy jednak na słowo producentowi. Mam nadzieję, że ma dobre intencje i naprawdę chce dbać o nasze zdrowie.

Oczyszczacz powietrza w praktyce

Jak uruchomić urządzenie? Należy podpiąć je do prądu i za pomocą pilota ustawić interesującą nas temperaturę. Można również zmienić parametry działania turbiny. Osobiście dodałem jedynie opcję obrotu w zakresie 180 stopni, a także zmieniłem ustawienie na automatyczne. Wszystko za pomocą pilota zdalnego sterowania. Co ciekawe, czego wcześniej nie dodałem, jest on wyprofilowany oraz pokryty powłoką magnetyczną. Dzięki temu można go przechowywać na urządzeniu. Fajna rzecz. Można oczywiście skorzystać z aplikacji Dyson Link dostępnej na Androida i iOS, ale tak naprawdę wszystkie interesujące mnie informacje odczytywałem z ekranu Dyson Pure Hot + Cool HP04. Dlatego też nie widziałem konieczności instalacji aplikacji. Dodam tylko, że wyświetla ona informacje na temat jakości powietrza w domu oraz poza nim, a także aktualnie panującą wilgotność, temperaturę czy czas do końca okresu eksploatacji filtra. Jego żywotność wynosi sześć miesięcy, a cena nowego filtra to 300 zł. Trochę drogo, ale skoro stać Was na oczyszczacz za prawie trzy tysiące złotych to… Wiecie sami.

Dyson Pure Hot + Cool HP04 – moja opinia z działania urządzenia

Są to moje osobiste wrażenia z użytkowania oczyszczacza powietrza. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeśli sprzęt wykryje duże zanieczyszczenie i jest ustawiony w trybie auto będzie on generował dość uciążliwy hałas. Nawet w trybie nocnym. Często musiałem ręcznie zmieniać prędkość obrotową, gdyż ta automatyczna była zbyt głośna. Kolejna rzecz – chłodzenie powietrza. Racja, działa ono efektywniej niż w przypadku tradycyjnych wiatraków, ale nie oszukujmy się, nie ma opcji, by powietrze było schłodzone tak, jak w przypadku klimatyzacji. Ogrzewanie pokoju – ok, ale macie od tego kaloryfery, prawda? Czujniki rzeczywiście są dobre, bowiem wystarczyło rozpocząć smażenie w kuchni, by Dyson Pure Hot + Cool HP04 zaczął pracę mającą na celu przywrócenie jakości powietrza do tej optymalnej. Praca w zakresie do 350 stopni to fajna rzecz, bowiem możemy rozprowadzać powietrze w praktycznie całym pokoju. Ja jednak ustawiłem go przy ścianie i używałem opcji z obrotem wynoszącym 180 stopni. Testowałem już podobne, ale nieco mniej zaawansowane urządzenie, a mianowicie Xiaomi MI AIR PURIFIER 2. Tam jednak nie miałem tylu opcji jak w produkcie marki Dyson. Z kolei wydaje mi się, że Xiaomi nastawia się bardziej na oczyszczanie powietrza, natomiast tutaj mamy produkt tak naprawdę chcący kompleksowo polepszyć nasz komfort związany z oddychaniem.