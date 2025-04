MOVA pokazała swój najnowszy sprzęt – odkurzacz Wet&Dry X4 Pro. Premiera tego modelu odbyła się dziś w Warszawie, a urządzenie jest dostępne w sprzedaży. I nie, nie wygląda jak kolejna plastikowa zabawka do przecierania podłóg. Tu mamy grubszy kaliber. W sumie, jak zawsze w przypadku tej marki.

Odkurzacz Wet&Dry MOVA X4 Pro.

Największy bajer? SpotHeat – czyli tryb, w którym lejesz wodę o temperaturze 80°C prosto na plamę i nie musisz nic więcej kombinować. Jeden przycisk, 10 sekund i gorący zastrzyk w kierunku brudu. Do tego dochodzi siła ssania 20 000 Pa, która nie zostawia niczego przypadkowi. No, chyba, że lubisz chodzić po resztkach obiadu – wtedy sorry, nie pomożemy.

Czym się wyróżnia MOVA X4 Pro

Sprzęt wygina się pod kątem 180°, więc wjeżdża pod łóżka, kanapy i inne zakamarki. Ma LED-y w szczotce, które wyciągają na światło dzienne wszystko to, co udawało, że go nie ma. Szczotka się nie zaplątuje, brud znika z krawędzi, a system sam ogarnia, kiedy trzeba zwiększyć moc. Nie musisz myśleć – on zrobi to za Ciebie.

MOVA fajnie też rozwiązała stację czyszczącą – bez unoszenia, przekładania i siłowania się z wiadrem wody. Wsuwasz odkurzacz, a on sam się myje i suszy. Cicho albo szybko – sam wybierasz. Do tego analizuje, jak bardzo się ubrudził i dostosowuje czas czyszczenia. Można by rzec, że sprzęt idealny.

W ręce trzymasz niecałe 1,1 kg, więc nadgarstki nie odpadają po sprzątaniu jednego pokoju. Bateria wystarcza na 45 minut sprzątania (tryb Smart) albo 25 minut w trybie z gorącą wodą. Zbiorniki też są solidne – ponad 700 ml, więc nie trzeba co chwilę biegać z nimi do łazienki.

Gdzie kupić i ile kosztuje MOVA X4 Pro?

Odkurzacz jest już dostępny w sprzedaży. Kupisz go w Euro, Media Expert, na Allegro i stronie producenta – MOVA Tech. Cena katalogowa 2199 PLN, ale do 8 maja jest zniżka wynosząca 23%. Finalnie możesz go kupić w tym okresie za 1699 zł. Brzmi rozsądnie? Pewnie, że tak. Czy ten sprzęt zmienia zasady gry? Może nie od razu uznaję ten odkurzacz jako rewolucję, ale na pewno posiadanie go u siebie w domu ułatwia życie. A to, umówmy się, w dzisiejszych czasach znaczy całkiem sporo.

