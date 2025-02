Sprawdziłem MOVA K30 Mix. Odkurza i myje. Przekonał mnie?

Rzadko pojawiają się u nas odkurzacze pionowe wet&dry, takie jak MOVA K30 Mix, a więc te, które oprócz odkurzania oferują również mycie połóg. Chyba dlatego, że osobiście preferuję roboty sprzątające. Czy ten model zmieni moje podejście? Sprawdźmy, co oferuje.

Odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Na początku grudnia ubiegłego roku opublikowałem test MOVA M10. Fajny sprzęt, przyznaję, jednak ostatecznie wygrywa w moim przypadku robot sprzątający, który samodzielnie myje podłogi i usuwa wszelakie nieczystości. Oczywiście, nie zrobi on tego, na co pozwala odkurzacz pionowy. Wszystko za sprawą o wiele lepszych parametrów. Taki sprzęt jak MOVA K30 Mix będzie skuteczniej sprzątał podłogi – zarówno na sucho, jak i morko. Tym bardziej, że moc ssania wynosi aż 18 000 Pa, a moc silnika to 300 W.

I teraz nasuwa się pytanie: w czym jest lepszy K30 Mix od M10? Przede wszystkim możemy przekształcić go z typowego odkurzacza mopującego w odkurzacz ręczny. Kupujemy więc dwa urządzenia w jednym. A to duży plus, bowiem nie zawsze chcemy myć podłogi, a czasami chcemy tylko pozbyć się jakiś nieczystości, prawda? Kolejnym atutem jest technologia samoczyszczenia z suszeniem, do którego wykorzystuje się gorące powietrze. Nie sposób nie wspomnieć o systemie detekcji zabrudzeń, dzięki której sprzęt sam dostosuje parametry pracy.

Specyfikacja techniczna MOVA K30 Mix

Moc silnika: 300 W Moc ssania: 18 000 Pa Pojemność baterii: 2600 mAh Czas ładowania: 300 minut Czas pracy: 50 min – odkurzacz, 30 min – mop Zbiorniki: woda czysta 600 ml, brudna: 500 ml (pozycja stojąca), 350 ml (leżąca) Waga: 3,98 kg Cena: 1749 zł (sprawdź sklep producenta)

Zawartość opakowania MOVA K30 Mix

W pudełku, oprócz samego odkurzacza znajdziemy szereg akcesoriów, które przydadzą się podczas codziennego użytkowania sprzętu. Mam na myśli o takich dodatkach jak uchwyt, metalowa rura, narzędzie wielofunkcyjne, stacja ładująca, wymienny filtr, szczotka rolkowa, szczotka czyszcząca, uchwyt, pojemnik na kurz, roztwór czyszczący, elektryczna miniszczotka, szczotka wielofunkcyjna oraz uchwyt akcesoriów.

Odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Jakość wykonania MOVA K30 Mix

Marka MOVA przyzwyczaiła mnie do tego, że testowany sprzęt jest zawsze bardzo dobrze wykonany. Mam tu na myśli zarówno urządzenie, jak i akcesoria. Jak było tym razem? Bez zmian. Otrzymujemy dobrze zaprojektowane, świetnie wykonane urządzenie, co powinno przełożyć się na bezawaryjną pracę przez wiele lat. Mając na myśli odpowiedni projekt, chodzi mi również o poprawne wyważenie. Dzięki temu będzie nam łatwo sprzątać nawet dużą powierzchnię. Trzeba również brać pod uwagę to, że mamy dwa urządzenia w jednym. Chodzi o to, że element z silnikiem możemy bardzo szybko i sprawnie przepiąć z odkurzacza myjącego do rury z elektroszczotką, by korzystać z MOVA K30 Mix jako tradycyjnego urządzenia pionowego.

Odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Odkurzacz wet&dry 2w1 MOVA K30 Mix w testach praktycznych

Odkurzacze pionowe, które potrafią również mopować podłogi przyzwyczaiły nas do tego, że same się napędzają. Co to znaczy? Nie musimy używać siły, by przesuwać je do przodu. Tak też jest w przypadku tego modelu. Oczywiście, plusem jest także wygodna rączka z przyciskami funkcyjnym. Wydaje mi się jednak, że najwygodniej korzysta się z niego w formie wet&dry, a nie „typowego” odkurzacza, bowiem w tej drugiej „pozycji” silnik jest zamocowany na górze, co nie każdemu może się podobać. Chodzi mi o to, że ten ważący około 1,6 kg silnik trzymamy cały czas w dłoni. Czy uznaję to za wadę? Oczywiście, że nie. Większość odkurzaczy pionowych ma taką konstrukcję.

Odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Plusem tego modelu jest oczywiście wspomniana szybka „transformacja” pomiędzy trybami pracy, aczkolwiek nie sposób nie wspomnieć również o tym, że odkurzacz może pracować praktycznie na płasko. Bez problemu wjedzie pod meble, o ile „znajdziemy” szparę o wysokości 6,5 cm w przypadku elektroszczotki lub 14 cm, jeśli mówimy o mopowaniu. Pozostając przy temacie mycia podłóg, wałek obraca się z prędkością 500 obrotów na minutę. Skutecznie pozbywamy się brudu, który trafia do zbiornika.

Mycie podłóg

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wspomniana rolka potrafi sama się oczyścić, dzięki czemu jest gotowa na pracę nawet wtedy, gdy natrafi na spore zanieczyszczenie podłogi. W ekstremalnych sytuacjach możemy pomóc sobie stacją dokującą, która najpierw przez trzy minuty myje rolkę, by później przez pół godziny osuszać ją ciepłym powietrzem. Warto również pochwalić ten sprzęt za skuteczne czyszczenie krawędzi. To sprawa konstrukcji. Dodam tylko, że wałek ma 23,5 cm szerokości.

Odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Odkurzanie na sucho

Wydaje mi się, że o ile mopowanie działa wzorowo, o tyle odkurzanie to tylko dodatek. Z racji tego, że na łamach MenWorld.pl często testuję samochody, taki odkurzacz jest przeze mnie intensywnie wykorzystywany podczas przygotowania materiałów filmowych i zdjęć. By utrzymać porządek we wnętrzu auta, używam modelu DYSON Gen5 Detect Absolute. Rzecz jasna, nie spodziewałem się pod MOVA K30 Mix równie dobrych wyników, co w przypadku tamtego urządzenia. Ma on przecież o wiele słabszy silnik.

Odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Fizyki nie oszukasz. Faktycznie, nie jest on tak wydajny, dlatego do ciężkich prac raczej poszukaj czegoś innego. Z kolei w domu MOVA K30 Mix sprawdzi się wyśmienicie. Skutecznie pozbędziesz się sierści czy piasku – zarówno z płaskich powierzchni takich jak panele czy płytki, jak i z materaca bądź kanapy.

Czas pracy na baterii MOVA K30 Mix

Wszystko zależy, z jakiego trybu korzystamy. Oczywista oczywistość. Zacznijmy od odkurzacza. Jeśli skorzystamy z elektroszczotki, będziemy mogli odkurzać przez około pół godziny. Czas ten wydłuża się o dwa dwadzieścia minut, kiedy użyjemy ssawki. W przypadku mopowania, bez problemu posprzątamy duże mieszkanie o powierzchnii stu metrów kwadratowych. Oczywiście, o ile robicie to sprawnie. Mam tu na myśli około 40 minut sprzątania. Po tym czasie należy uruchomić ładowanie, które będzie trwało 4 – 5 godzin.

Odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Czy warto kupić MOVA K30 Mix?

Sprawdziłem ten model w wielu warunkach, odkurzałem zarówno wykładzinę, jak i płytki. Przygotowałem zarówno mieszankę suchych nieczystości (piasek, włosy, okruchy), jak i mokrych (mleko, sok, wino). Wnioski? Urządzenie świetnie radzi sobie z czyszczeniem podłóg na mokro. Zdecydowanie, robi to skutecznie i szybko, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku wielu odkurzaczy pionowych. Absolutnie, nie mam zastrzeżeń do tego sprzętu, jeśli korzystamy z niego w trybie wet&dry. W tym drugim trybie radzi sobie z średnio zabrudzonym dywanem czy płytkami, jednak w samochodzie, z głęboko osadzonym piachem idzie mu już średnio.

Odkurzacz pionowy wet&dry MOVA K3 Mix.

Jeśli szukasz odkurzacza wet&dry, uważam, że MOVA K30 Mix to bardzo dobry sprzęt, godny uwagi. Szczególnie, że jego cena nie jest wysoka, co również wpływa korzystnie na decyzję zakupową. Otrzymujemy solidnie wykonany odkurzacz, który sprawi, że nasze podłogi będą tak czyste, że będziemy mogli z nich jeść. A teraz najważniejsze – czy ja się przekonałem do odkurzaczy pionowych wet&dry? Cóż, nie do końca, ale to tylko moja indywidualna opinia. Absolutnie, nie chodzi tylko o testowany model, a ogólnie o konstrukcję urządzenia. Wszystko dlatego, że preferuję roboty odkurzające, które może nie są tak skuteczne, jednak nie oszukujmy się, bardzo mnie rozleniwiły. Wolę by to robot posprzątał za mnie.