Prowadzisz biznes, który wymaga posiadania samochodu dostawczego? Wybór odpowiedniego pojazdu dostawczego jest kluczowy dla zapewnienia wydajności i niezawodności w codziennej pracy. Jaki model dostawczy Forda jest najczęściej wybierany? Na co zwrócić uwagę przy wyborze samochodu dostawczego? Oto nasze wskazówki!

Jak wybrać odpowiedni model dostawczy Forda dla Twojej firmy?

Samochody dostawcze Ford — sprawdź najbardziej znane modele

Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane modele samochodów dostawczych amerykańskiego producenta.

Ford Transit

Ford Transit to kultowy model dostawczy, wykorzystywany zarówno przez osoby prowadzące jednoosobową działalność, jak i firmy posiadające floty pojazdów. Charakteryzuje się dużą przestrzenią ładunkową, co czyni go niezwykle funkcjonalnym. Wyposażony w nowoczesne technologie, Transit zapewnia komfort jazdy porównywalny z samochodami osobowymi.

Ford Transit Courier

To kompaktowy model z serii Transit, który doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdzie łatwość prowadzenia i zwinność pojazdu są ważniejsze niż wielkość przestrzeni ładunkowej. Transit Courier to świetny wybór dla firm, które cenią szybkość i dynamikę w codziennym funkcjonowaniu.

Dostawczy Ford Transit Custom

Stworzony z myślą o wymagających przedsiębiorcach, Transit Custom wyróżnia się zaawansowanymi systemami napędowymi, które zapewniają moc i wydajność. Choć ma kompaktowe rozmiary, bez problemu przewozi większe ładunki, co czyni go doskonałym wyborem dla firm, które potrzebują uniwersalnego pojazdu dostawczego.

Ford Transit Connect

Nie dość, że funkcjonalny, to jeszcze elegancki! Ten model Forda sprawdzi się do przewożenia ładunku mimo wizualnie niewielkiej przestrzeni. Kabina została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie kierowcy i wyposażona w nowoczesne systemy, w tym monitorowania martwego pola w lusterkach.

Ford Transit Podwozia

To samochód z niemal nieograniczoną gamą zastosowań — może służyć jako chłodnia, wywrotka czy samochód kurierski. Wszystko zależy od naszych potrzeb! Idealnie sprawdzi się w firmach, które poszukują wszechstronnego, ale również wytrzymałego auta dostawczego.

Fordy dostawcze — serwis w zasięgu ręki

Aby samochód dostawczy mógł nam jak najdłużej służyć, należy go regularnie serwisować. Powierz swojego dostawczego Forda specjalistom i oddaj go w ręce mechaników z Autoryzowanego Serwisu Forda. Znają markę jak nikt inny, dzięki temu kompleksowo zadbają o Twój samochód — unikniesz w ten sposób przestojów w swoim biznesie!

To, który z modeli najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie, w dużej mierze zależy do Twoich potrzeb. Jeżeli zamierzasz przewozić duże ładunki, dobrym wyborem będzie klasyczny Ford Transit, zaś jeżeli zależy Ci na bardziej zgrabnym modelu — Ford Transit Connect. Sprawdź ofertę samochodów dostawczych Forda na stronie: http://fordbielsko.autoboss.com.pl/ford-dostawcze.

Przy okazji zachęcamy do lektury artykułu w którym prezentujemy samochód dostawczy Ford Transit Trail AWD.