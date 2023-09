Władze Stanów Zjednoczonych zaapelowały do lokalnej społeczności o wsparcie w poszukiwaniach zaginionego samolotu, który zaginął w nieznanych okolicznościach. Odrzutowiec F-35 ma latać na autopilocie, po tym, jak pilot musiał opuścić jego pokład.

USA zgubiło samolot wart 80 milionów dolarów

Odrzutowiec F-35, który jest jednym z najbardziej zaawansowanych myśliwców na świecie, zaginął podczas rutynowego treningu lotniczego. Incydent miał miejsce w obszarze, który jest częścią jednego z amerykańskich kompleksów wojskowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pilot musiał się katapultować.

Amerykańskie władze zwróciły się do lokalnych mieszkańców i społeczności o wsparcie w akcji poszukiwawczej, zachęcając do zgłaszania wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu losów zaginionego samolotu. Pilot został odnaleziony i przewieziony do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Odrzutowiec F-35 lata na autopilocie. Rząd USA go zgubił. Fot. Wikipedia

Odrzutowiec F-35 lata na autopilocie

Niewielka liczba szczegółów dotyczących incydentu została ujawniona ze względów bezpieczeństwa narodowego. Jednak rzecznik wojskowy potwierdził, że intensywne wysiłki są podejmowane w celu odnalezienia zaginionego samolotu oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Ostatnim razem odrzutowiec F-35 widziany był w okolicach Charleston w Karolinie Południowej.

Samolot F-35 jest często określany jako “kamień milowy” w dziedzinie lotnictwa wojskowego i ma znaczący wpływ na zdolności obronne Stanów Zjednoczonych. Zaginięcie tak zaawansowanego myśliwca stanowi pilne wyzwanie dla amerykańskich sił zbrojnych, które obecnie koncentrują się na akcji poszukiwawczej. Maszyna jest niewidoczna dla radarów.

