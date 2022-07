To jest pewne! Robert Lewandowski nie rozegra kolejnego sezonu w barwach Bayernu Monachium. Kolejny sezon spędzi w nowej lidze – LaLidze!

[OFICJALNE] Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony

Dzisiejsze wiadomości ucinają wszelkie plotki i domysły, bowiem transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony stał się faktem. Oficjalnie, nasz rodak został piłkarzem klubu z LaLigi. Jedyną formalną, która pozostała do dopięcia to testy medyczne w Barcelonie.

Bayern Monachium zdecydował się na zaakceptowanie dopiero trzeciej oferty złożonej przez Dumę Kataloni, która opiewała na 45 milionów euro plus 5 milionów euro w bonusach. Oficjalnie wiadomo, że Robert Lewandowski otrzymał trzyletni kontrakt z możliwością przedłużenia o rok.

Robert Lewandowski połowę zarobków odda fiskusowi

Według informacji od hiszpańskiego „Diaro SPORT”, na mocy kontraktu z Barceloną Polak będzie inkasował 24 miliony euro za sezon, czyli w teorii tyle samo co w Bayernie, natomiast w Hiszpanii będzie musiał oddać połowę swoich zarobków fiskusowi. Niemniej nie jest to wszystko co otrzyma ze względu na różne bonusy, które przysługują ze wypełnienie konkretnych zobowiązań, a co za tym idzie uruchomienie konkretnych klauzul w umowie.

FC Barcelona robi porządne zakupy podczas rynku transferowego

Polskie kluby zarobią na transferze Roberta Lewandowskiego

Transfer oznacza, że z tytułu Solidarity Vontribution do polskich klubów trafi łącznie dwa miliony euro do podziału. Tak prezentuje się podział gotówki do poszczególnych klubów:

Varsovia – 625 tysięcy euro (ok. 3 mln złotych)

Delta Warszawa – 125 tysięcy (ok. 600 tysięcy złotych)

Legia Warszawa – 250 tysięcy (ok. 1.2 mln złotych)

Znicz Pruszków – 500 tysięcy (ok. 2.4 mln złotych)

Lech Poznań – 500 tysięcy (ok. 2.4 mln złotych)

Nie tylko najlepszy piłkarz świata wzmocni szeregi kadry Xaviego Hernandeza. Do klubu dołączy także Kessie, Christiensen oraz Raphinia. Pierwsi dwaj przyszli do klubu bez tak zwanego odstępnego, natomiast za Raphinie, Duma Katalinii musiała wyłożyć blisko 60 milionów euro.

Kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w Bayernie?

W sytuacji, w której Bayern „pozbył się” Roberta ze swojej drużyny jedynym napastnikiem, który pozostał w ich szeregach jest Eric Maxim Choupo-Moting, jednak nikt nie poddaje w wątpliwość tego, że piłkarz ten nie zastąpi naszego rodaka. Wcześniej mówiło się o takich osobach jak: Romelu Lukaku, Sasa Kalajdzić czy Harry Kane. Niestety w tym momencie wiemy już, że Romelu został wypożyczony do Interu Mediolan, więc transfer nie wchodzi kompletnie w grę. Sasa nie zagwarantuje Bawarczykom takiego dorobku strzeleckiego jak Lewy, a ciężko nawet marzyć o 20 czy więcej bramkach podczas sezonu. Harry Kane natomiast jest tak zastawiany przez swój aktualny zespół, że nawet grube miliony wyłożone przez Manchester City nie zdołały przekonać włodarzy klubu.

W tym momencie otwierają się inne możliwości. Mówi się o Cristiano Ronaldo, lecz prezes Bayernu już dwukrotnie zaprzeczył, jakoby klub byłby zainteresowany pozyskaniem Portugalczyka. Jedyny transfer jaki aktualnie wydaje się realny to pozyskanie Emila Forsberga z RB Lipsk, który to ostatnio spisywał się naprawdę dobrze. Ewentualnie pozostaje dokonanie roszady w aktualnych formacjach i dopasowanie chociażby Thomasa Muellera na miejsce Roberta Lewandowskiego.

Źródło: Transfermarkt, media

