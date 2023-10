24 października startuje nowy sezon NBA, a obecnie trwają mecze przedsezonowe, w których drużyny sprawdzają, to co trzeba poprawić przed startem nowych rozgrywek. Trener Spurs, Gregg Popovich potwierdził, że rola Sochana w tym roku będzie ogromna, ponieważ uczynił go pierwszym rozgrywającym drużyny!

Rola Sochana w tym sezonie będzie potężna

Jeremy Sochan szykuje się do swojego drugiego sezonu w lidze NBA. Poprzedni może zaliczyć do udanych, ponieważ ostatecznie znalazł się w drugiej piątce najlepszych debiutantów i pokazał, że jest przyszłością tej ligi. W tym sezonie rola Sochana będzie jeszcze większa, ponieważ jak się okazuje, będzie on pierwszym rozgrywającym San Antonio Spurs.

O tym, że rola Sochana ulegnie ogromnej zmianie, powiedział trener San Antonio Spurs, Gregg Popovich. Legendarny szkoleniowiec oficjalnie przedstawił pierwszą piątkę swojej drużyny, w której rozgrywającym będzie właśnie reprezentant Polski.

Ogromna rola Sochana w drużynie Spurs! Będzie jak LeBron! Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Polak jak LeBron. Powierzono mu ogromną odpowiedzialność

Już w przedsezonowych starciach Jeremy Sochan wychodził jako nominalny rozgrywający San Antonio Spurs. Tuż przed sezonem Popovich potwierdził, że 205-centymetrowy, nominalnie silny skrzydłowy, rozpocznie nowy sezon na “jedynce”, co nie jest często spotykane. W lidze tak dużym rozgrywającym jest Ben Simmons, zawodnik Brooklyn Nets, który mierzy 208 centymetrów.

Sochan będzie więc tzw. point-forwardem (rozgrywającym skrzydłowym), a taką rolę przez większość lat swojej kariery pełnił właśnie LeBron James. Różnica polega na tym, że Polak w pierwszej piątce będzie oficjalnie nazywany rozgrywającym, kiedy James teoretycznie grał na swojej nominalnej pozycji.

Nowa rola Jeremy’ego Sochana pokazuje tylko, jak wielkim zaufaniem obdarzyła go organizacja i jak mocno wierzy w jego rozwój Gregg Popovich. Polak jest kręgosłupem drużyny, która próbuje wrócić na szczyt ligi. Pomóc ma w tym Victor Wembanyama, który podzielił entuzjazm posiadania Sochana jako rozgrywającego.

