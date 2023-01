OnePlus 11 zaprezentowany! Inspiracją czarna dziura!

OnePlus 11 to jeden z najbardziej wyczekiwanych flagowców. Urządzenie zostało oficjalnie zaprezentowane, co oznacza, że nie ma już przed nami żadnych tajemnic. Co zagotował nam chiński producent?

OnePlus 11 z premierą w Chinach. Globalna za miesiąc

Przed premierą OnePlus 11 regularnie w sieci pojawiały się przecieki odnośnie do jego funkcji czy specyfikacji. Smartfon ten był jednym z najbardziej wyczekiwanych flagowców, a oczekiwanie na niego właśnie się zakończyło, ponieważ model ten został oficjalnie zaprezentowany! Urządzenie miało swoją premierę w Chinach.

OnePlus 11 został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 9 Gen 2 i będzie on wspierany przez 12 GB lub 16 GB RAM. Słabsza wersja będzie oferowała 256 GB na dane, a najmocniejszy model zaoferuje 512 GB pamięci UFS 4.0. Nowy flagowiec został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz.

Świetny zestaw aparatów i pojemna bateria

Najciekawszym elementem wyglądu OnePlus 11 jest wyspa aparatów, dla której inspiracją była czarna dziura. Aparaty sygnowane są marką Hasselblad – główna jednostka to 50-megapikselowy sensor Sony IMX890 i wspierana jest przez 32 Mpix obiektyw portretowy Sony IMX709 oraz ultraszerokokątny aparat 48 Mpix IMP581, który jednocześnie odpowiada za ujęcia makro.

W smartfonie zamontowano baterię o pojemności 5000 mAh, którą można ładować z mocą 100 W. Premiera globalna OnePlus 11 została zaplanowana na 7 lutego. Urządzenie w Chinach wyceniono na 3999 juanów (ok. 2600 PLN) za wersję 12/256 GB i 4899 juanów (ok. 3200 PLN) za topowy model 16/512 GB.

Źródło: OnePlus