Opłata abonamentu RTV. Pobiorą Ci ją z konta, sami!

Opłata abonamentu RTV obowiązuje każdego obywatela, który posiada w swoim gospodarstwie domowy jakikolwiek odbiornik telewizyjny lub radiowy, choć są oczywiście pewne wyjątki. Nowa ustawa przewiduje automatyczne pobieranie opłaty, o czym nawet nie będziemy wiedzieć.

Opłata abonamentu RTV będzie pobierana automatycznie

Abonament RTV od wielu lat wzbudza sporo kontrowersji, a do jego opłaty zobowiązany jest każdy obywatel, który posiada w swoim gospodarstwie teleodbiornik lub radioodbiornik – nawet ten w aucie. Oczywiście, są osoby, które z tej opłaty są zwolnione.

Abonamentu RTV nie będzie można uniknąć. Nowa ustawa sprawi, że opłata będzie pobierana automatycznie! Fot. mat. wł.

Przeczytaj także: 13 emerytura w 2024. Kiedy emeryci ją dostaną? Zobacz

Pomimo tego, że w świetle prawa opłata ta jest obowiązkowa, to wielu obywateli Polski unika jej płacenia. Za sprawą najnowszej ustawy o mediach publicznych nie będzie to już możliwe, ponieważ będzie ona regulować opłacanie tego abonamentu, a kwota będzie pobierana automatycznie. Jak?

Jaki będzie koszt? Kto zostanie zwolniony z opłaty?

Jak przewiduje nowa ustawa, opłata abonamentu RTV będzie pobierana przez urząd skarbowy wraz z podatkami. Oznacza to, że z góry określona kwota będzie pobierana bez naszej świadomości. Ile będzie kosztować finansowanie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia? Według analityków wysokość składki będzie wynosić ok. 8,30 zł miesięcznie, co da nam 100 złotych rocznie.

Według przewidywań składka ta ma być waloryzowana co roku, a tego typu dofinansowanie, którego nie będzie można uniknąć, sprawi, że polskie media będą niezależne od stron politycznych. Ustawa zakłada dwuetapowe finansowanie: na początku ze składki audiowizualnej, a następnie z budżetu państwa. Projekt nie przewiduje zwolnienia ograniczeń reklam, w celu ich ograniczenia, a finansowanie ze spotów reklamowych ma być ostatecznością.

Dofinansowanie ze składek ma sprawić, że polskie media będą niezależne od stron politycznych. Fot. mat. wł. Abonament RTV będzie opłacany wraz z naszymi podatkami, czego nawet nie zauważymy. Fot. mat. wł.

Ustawa przewiduje, że opłata abonamentu RTV nie będzie dotyczyła każdego. Zwolnieni z jej płacenia mają być osoby z dysfunkcjami, bezrobotne, renciści czy o bardzo niskich dochodach lub ci, których dochód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, choć z tego grona wyłączeni mają zostać rolnicy i przedsiębiorcy. Co więcej, opłata abonamentu RTV nie będzie obowiązywać przed 26 rokiem życia i tych powyżej 75 roku życia.

Źródło: SuperBiz