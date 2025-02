Czas na podsumowanie. ORLEN przekaże ponad 5,2 mln zł na 33 Finał WOŚP. Na kwotę składa się głównie sprzedaż kaw w styczniu, ale to nie wszystko. Ponad 800 tys zł zebrano do puszek – skarbonek.

Wiem ile ORLEN przekaże na 33 Finał WOŚP. Tyle wypito kaw!

Na bok odstawmy tematy związane z WOŚP. Czy ktoś lubi Jurka Owsiaka i jego organizację czy też nie, to jest akurat w tym momencie mało ważne. Chociaż z drugiej strony, przecież nie każdy chciałby dobrowolnie dokładać się do fundacji, a takowej możliwości raczej nie miał kupując kawę na stacjach ORLEN. Tak czy inaczej, przedsiębiorstwo podsumowało temat finansów i poinformowało, jaką kwotę przekaże na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzeba przyznać – robi to ogromne wrażenie.

Po raz kolejny okazało się, jak wielką moc mają małe gesty. Hojność naszych klientek i klientów pozwoliła na zebranie ponad 5 mln zł na rzecz walki o zdrowie dzieci w Polsce. Dziękuję zespołom stacji paliw i wszystkim pracownikom ORLEN, którzy mieli swój wkład w osiągnięcie tego wspaniałego wyniku. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu tego wyjątkowego wydarzenia. Wspólnie możemy zrobić jeszcze wiele dobrego. Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN S.A.

ORLEN przekaże 5,2 mln zł na 33 Finał WOŚP

Przede wszystkim, na 1737 stacjach paliw w Polsce ulokowano skarbonki – puszki, do których klienci mogli wrzucać pieniądze. Łącznie zebrano dokładnie 814 167,39 zł. Na tym nie koniec. ORLEN zobowiązał się przekazać złotówkę z każdej kawy sprzedanej w styczniu. W związku z tym przekazano 4 431 318 zł. Jestem w szoku. Prawie 4,5 mln kaw sprzedanych tylko w jednym miesiącu. Nie wiem czy to rekordowa liczba, związana z 33 Finałem WOŚP czy ORLEN sprzedaje tyle kaw każdego miesiąca.

Ważne jest, że te środki mają pomóc w doposażeniu 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej, 6 ośrodków chirurgii onkologicznej oraz 4 zakładów patomorfologii. Warto jeszcze dodać, że w ciągu poprzednich 32 finałów, WOŚP zebrała około 2,3 mld zł, a także kupiła ponad 74,5 tys urządzeń.

