Oto cena Logitech G Cloud! Nie będzie tanio!

G Cloud to handheld przygotowany przez Logitech i chińską firmę Tencent. O urządzeniu mówi się od kilku miesięcy, a teraz zostało oficjalnie zaprezentowane. Ile będzie kosztować konsola Logitech G Cloud do grania w chmurze? Kwota jest wyższa, niż się spodziewano!

Cena Logitech G Cloud nie zachwyca

Logitech G Cloud to najnowsza konsola na rynku, która nastawiona jest na granie w chmurze. Urządzenie powstało przy współpracy z chińską firmą Tencent. Właśnie doczekaliśmy się jej oficjalnej premiery, która nie tylko ujawniła jej pełną specyfikację, ale również i cenę!

Przenośna konsola do grania w chmurze Logitech G Cloud zostanie wprowadzona do sprzedaży już w przyszłym miesiącu i na tę chwilę będzie dostępna jedynie w białej wersji kolorystycznej. Urządzenie wyceniono na 349 USD, co jest zaskakujące, ponieważ pod tym względem konkuruje ona ze Steam Deck, czyli kilkukrotnie mocniejszą konsolą. W przedsprzedaży konsolę można zamówić jednak ze zniżką na 50 USD.

G Cloud G Cloud Logitech oficjalnie zaprezentował swoją konsolę!

Przeczytaj także: Nowe PS5 zyska bardzo ciekawe i praktyczne rozwiązanie

Co zaoferuje nam konsola?

350 dolarów amerykańskich to około 1700 złotych, co nie jest małą kwotą, zwłaszcza jeśli mówimy o przenośnej konsoli do grania w chmurze. Co więc takiego posiada konsola Logitech G Cloud, że została wyceniona na tak sporą sumę? Urządzenie pracuje na układzie mobilnym Qualcomm Snapdragon 720G, który jest ośmiordzeniowym procesorem o częstotliwości taktowania 2,3 Ghz. Na pokładzie znajdziemy 4 GB pamięci RAM i 64 GB na dane.

Logitech G Cloud pracuje na systemie Google Android 11, a wszelkie potrzebne aplikacje możemy ściągać oczywiście za pomocą Sklepu Play. Wyświetlacz ma przekątną 7-cali i wykorzystuje matrycę LCD o rozdzielczości Full HD i odświeżaniem 60 Hz. Oczywiście wokół ekranu znajdziemy przyciski, analogowe joysticki i D-pady. Na górze oczywiście znalazło się miejsce na dwa spusty i bumpery.

Jeśli chodzi o złącza i porty, to znajdziemy tutaj gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, gniazdo na karty microSD, USB typu C, głośniki stereo i dwa mikrofony. Logitech G Cloud został wyposażony w baterię o pojemności 6000 mAh, która ma sprawić, że urządzenie będzie działało 12 godzin bez potrzeby ładowania. W skład specyfikacji wchodzi także Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1.

G Cloud G Cloud G Cloud Oto konsola w całej okazałości!

Czy ta specyfikacja sprawia, że zapłacilibyście za przenośną konsolę Logitecha 350 dolarów?

Źródło: Logitech