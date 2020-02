Perfekcyjne etui na telefon, które sprawdzi się w każdej sytuacji

Sponsored Materiał zewnętrzny

Telefon jest chyba jednym z najważniejszych akcesoriów, bez których nie potrafimy już funkcjonować. Pomaga nam w pracy, zapewnia rozrywkę oraz umożliwia bycie w nieustannym kontakcie z rodziną i znajomymi. Może jednak również prowadzić do uzależnień. Ostatnio całkiem dużo mówi się o syndromie FOMO, czyli lęku przed niebyciem na bieżąco z tym, co dzieje się np. w social mediach. Czy tego chcemy, czy nie, powiedzmy to szczerze: nie da się żyć bez telefonu. Nosimy go w kieszeniach lub torbach, często jest zatem narażony na uszkodzenie. Aby uchronić go przed rozbiciem lub całkowitym zniszczeniem, warto zainwestować w odpowiednie etui na telefon. Dziś powiemy Wam, które z nich nie dość, że stanowią solidną ochronę, to jeszcze świetnie się prezentują.

Jakie funkcje spełnia praktyczne i modne etui na telefon?

Podstawową funkcjonalnością w przypadku etui na telefon jest zapewnienie bezpieczeństwa urządzenia. Musi ono chronić przez zarysowaniem oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi (np. uderzeniem, upadkiem).

To jednak nie wszystko. Dobre etui może bowiem także wyrażać Waszą osobowość i być jednym z elementów świadomego wizerunku. W końcu, skoro niemal cały czas mamy go w rękach, powinien się naprawdę dobrze prezentować i pasować do kompleksowego image’u.

Różne rodzaje etui na telefon

W zależności od prywatnych preferencji etui może przybierać inne formy. Do najczęściej stosowanych zalicza się:

pokrowce,

back case’y (np. z tworzyw sztucznych),

etui książkowe i futerały.

Każde z nich zapewnia nieco inny stopień ochrony, a także stanowi ciekawą ozdobę i uzupełnienie telefonu. Niektóre futerały i etui książkowe potrafią pełnić też inne funkcje – np. wizytownika lub miejsca do przechowywania kart lub dokumentów. Łączą dzięki temu ciekawy design z maksymalną praktycznością.

Oprócz nich często pojawiają się także bumpery, czyli ramki nakładane na brzegi smartfona, których zadaniem jest amortyzowanie upadków. Trudno jednak w ich przypadku mówić o rozbudowanym etui.

Olbrzymi wybór etui na telefon jest dostępny na przykład w sklepie, który sprzedaje dodatki do telefonów oraz akcesoria komputerowe jak AkcesoriaMarket.pl. Poszczególne produkty mogą mieć różne kolory i wzory, często wykonuje się je także z rozmaitych materiałów. Najpopularniejsze są etui z:

poliwęglanu,

plastiku,

silikonu,

skóry.

Pozwala to każdemu znaleźć rozwiązanie dopasowane do prywatnych upodobań, wymagań, a także możliwości finansowych.

Najmodniejsze rozwiązania ochronne na telefon

Choć etui na telefon musi być przede wszystkim funkcjonalne, warto jednak zwrócić uwagę też na jego design. W nadchodzącym sezonie modne będą klasyczne rozwiązania jednobarwne (np. w odcieniu Classic Blue), ze spersonalizowanymi nadrukami, ale też z wyrazistymi geometrycznymi wzorami, które dodają nieco charakteru, ale sprawdzą się także w przestrzeni biurowej, gdy musimy wyglądać w pełni profesjonalnie. Warto stawiać na przemyślane i uniwersalne rozwiązania, sprawdzające się w każdych warunkach.

Oczywiście można również kupić osłonę na telefon w kształcie arbuza, ale chyba nie do końca sprawdzi się to na spotkaniach biznesowych, chyba że pracujecie w szczególnie kreatywnej branży. Lepiej stawiajmy na klasykę oraz wysokiej jakości wykonanie, co zapewni nam stylowy wygląd oraz bezpieczeństwo aparatu. Nic więcej nie będzie nam potrzebne.