Peugeot 308 trzeciej generacji zaprezentowany. Wygląda obłędnie!

Niegdyś nudne i stonowane, dziś stylowe i futurystyczne – takie są właśnie Peugeoty. Dziś zaprezentowano najnowszy model, który wpasowuje idealnie wpasowuje się w te określenia. Peugeot 308 trzeciej generacji to auto, które zachwyca swoją stylistyką. Co będzie oferował nowy model?

Peugeot 308 trzeciej generacji – stylowo, drapieżnie i futurystycznie

Francuska marka samochodowa w ostatnim czasie zmieniła swoje logo, a teraz przyszła pora na nową stylistykę ich pojazdów. Pierwszym modelem, który zaprojektowany został na nowo jest Peugeot 308 trzeciej generacji. Największe zmiany względem poprzednika zaszły na przodzie 308-ki. Przedni pas jest bardziej agresywny. W oko rzuca się duża atrapa chłodnicy i centralnie umieszczone logo z lwem.

Producent postawił na matrycowe reflektory LED (w wersji GT, GT Pack) z przedłużeniami, które mają symbolizować lwie kły. Agresywny charakter wdrożono również z tyłu. Peugeot 308 trzeciej generacji posiada diodowe światła łączone czarną listwą.

Auto nie jest grzeczne tak jak swój poprzednik. Karoseria jest pełna uwypukleń, co sprawia, że Peugeot 308 trzeciej generacji wydaje się być większy. Jak więc prezentuje się pod względem wymiarów? 4360 cm długości, czyli o 11 cm więcej niż poprzednik oraz 1440 cm wysokości. Rozstaw osi w trzeciej generacji 308 wynosi 2675 mm, a współczynnik oporu to 0,28. Mniejszy jest za to bagażnik, który w poprzedniej generacji miał 420 litrów, a w nowym Peugeot 308 jest to 412 litrów.

W środku? Zapomnijcie o minimaliźnie

Peugeot 308 trzeciej generacji nie jest kolejnym autem, które posiada wnętrze zaprojektowane w minimalistycznym stylu i widać to gołym okiem. Deska rozdzielcza jest rozbudowa, prezentuje się bardzo futurystycznie, co oczywiście pasuje do całokształtu auta. Druga generacja Peugeota 308 w dalszym ciągu posiada mniejszą, ale niezwykle wygodną kierownicę. W ostatnich latach jest to znak rozpoznawczy marki z lwem w logo.

W środku Peugeot 308 trzeciej generacji znajdziemy również dwa cyfrowe wyświetlacze (w opcji będą dostępne dwa o rozdzielczości 10-cali), dotykową regulację klimatyzacji, ośmiokolorowe oświetlenie LED, zestaw dziesięciu głośników marki Focal czy elektryczne fotele.

Co znajdzie się pod maską Peugeot 308 2022?

Peugeot 308 z rocznika 2022 będzie napędzany trzycylindrowym silnikiem z turbodoładowaniem o pojemności 1,2 litra. Podstawowa jednostka będzie generowała moc 110 koni mechanicznych, zaś mocniejszy silnik będzie miał moc 130 koni. Peugeot 308 trzeciej generacji z tymi jednostkami będzie dostępny z 6-biegową skrzynią manualną lub 8-biegowym automatem w przypadku mocniejszej wersji. W ofercie znajdą się także silniki wysokoprężne. Czterocylindrowa jednostka o pojemności 1,5-litra będzie oferowała moc 130 KM i dostępna będzie w połączeniu z manualem lub automatem. Co ciekawe, nowa 308 będzie posiadała napęd na tył.

To nie wszystko, ponieważ Peugeot 308 2022 będzie także dostępny w hybrydzie typu plug-in. W tych wersjach moc przekazywana będzie na przód. Na pokładzie znajdziemy automatyczną skrzynię. Peugeot 308 trzeciej generacji w konfiguracji hybrydowej będzie napędzany akumulatorem 12,4 kWh i silnikiem elektrycznym o mocy 81 kW. Auto będzie dostępne w dwóch konfiguracjach z silnikiem benzynowym – 150 KM i 180 KM. Łączna moc słabszej wersji to 180 KM, a w przypadku mocniejszego wariantu 225 KM. Zasięg silnika elektrycznego to około 60 kilometrów.

Samochód będzie dostępny w sprzedaży w październiku 2021 roku. Producent przygotował model pięciodrzwiowy oraz wersję kombi.