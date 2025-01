STIGA PR 100e mieści się w dłoni i ma wysięgnik. Chcesz tego

Tak, wiem, mamy zimę i raczej nikt nie pracuje w ogrodzie ale trzeba wyposażyć się w odpowiedni sprzęt, który ułatw nam cięcie gałęzi. Oto STIGA PR 100e czyli według producenta rewolucja w precyzyjnym przycinaniu. Przyjrzymy się jej bliżej.

Pilarka akumulatorowa STIGA PR 100e.

Jestem człowiekiem starej daty. Dla mnie pilarka oznacza zapach spalin i benzyny, którą wlewam do zbiornika na paliwo. W tym jednak przypadku jestem skłonny przymknąć nieco oko na moje przekonania. Dlaczego? Czasami zamiast uruchamiać dużą i ciężką pilarkę spalinową, wygodniej byłoby skorzystać z czegoś poręcznego, prawda? I teraz wchodzi, cała na biało, a raczej na żółto: pilarka elektryczna STIGA PR 100e.

Lekka pilarka akumulatorowa do drzew i krzewów

Widzisz, że przydałoby się przyciąć kilka gałązek, jednak są na tyle małe, że nie ma sensu uruchamiać ciężkiego sprzętu, ale na tyle grube, że sekatorem nie dasz rady? A może musisz podciąć gałęzie w trudno dostępnym miejscu? W takim przypadku warto rozważyć nowość z oferty marki STIGA. W sumie, wcale nie musimy nią ciąć tylko i wyłącznie gałęzi ale równie dobrze może przydać się do cięcia desek i innego drewna do dziesięciu centymetrów szerokości, bowiem długość prowadnicy wynosi 13 centymetrów.

Podobno na pełnym akumulatorze 20 V (2 Ah) – mam na myśli jedno ładowanie – ma przeciąć około 120 gałęzi, których średnica wynosi do 50 mm. Jak będzie w praktyce? Tego nie wiem. Nie wiem też ile ten akumulator będzie się ładował, bowiem nigdzie nie widzę takiej informacji. Plusem jest natomiast to, że jest to akumulator uniwersalny. Mam na myśli to, że możemy go używać z innymi urządzeniami Stiga.

U kogo sprawdzi się taka pilarka elektryczna?

Lubisz majsterkowanie, czasami przycinasz małe gałęzie i nie chcesz w tym celu uruchamiać dużej pilarki spalinowej? W takim przypadku STIGA PR 100e może faktycznie się sprawdzić. Sprzęt wygląda na solidnie wykonany. Plusem jest na przykład zintegrowana pompa olejowa, która ułatwia smarowanie łańcucha. Dodatkowo delikatnie sugeruję dokupić zestaw przedłużający za 348 zł, który sprawia, że sięgniemy do gałęzi na długość do 1,8 metra. Kolejnym atutem tego rozwiązania – mam tu na myśli samą pilarkę elektryczną jest jej waga i rozmiar. Z prowadnicą i łańcuchem to zaledwie 1,44 kg, natomiast wymiary to 400 x 90 x 245 mm. Wygląda to dobrze. Ot, taki gadżet dla majsterkowicza.

STIGA PR 100e – specyfikacja techniczna, cena

Zacznę od ceny. Producent wycenił tą małą elektryczną pilarkę na 699 zł. Jeśli chcecie dokupić zestaw przedłużający, musicie dorzucić 348 zł. Jeśli chcesz poznać szczegóły, sugeruję odwiedzić stronę Stiga. Tam też możecie ją zakupić. Przy okazji sprawdź nasz test STIGA GT 300e. To elektryczna podkaszarka do ogrodu.

SILNIK

ePower – Tak

– Tak Silnik – Szczotkowy

– Szczotkowy Moc znamionowa silnika – 0,30 kW

– 0,30 kW Obroty silnika – 3700 rpm

– 3700 rpm Zabezpieczenie przed przeciążeniem – Tak

– Tak Napięcie akumulatora – 20 V

– 20 V Pojemność akumulatora – 2 Ah

SYSTEM TNĄCY

Długość prowadnicy – 13 cm

– 13 cm Długość prowadnicy (cale) – 5 „

– 5 „ Typ prowadnicy – Z zębatką

– Z zębatką Typ łańcucha – 1/4″ 0.635mm

– 1/4″ 0.635mm Hamulec łańcucha – Manualny

– Manualny Prędkość łańcucha – 7,2 m/s

– 7,2 m/s Pompa olejowa – Automatyczna

– Automatyczna Napinacz łańcucha – System szybkiego napinania łańcucha

– System szybkiego napinania łańcucha Regulowana szerokość robocza – Tak

WYPOSAŻENIE

Miękki uchwyt – Tak

– Tak W zestawie – Ładowarka, Akumulator 2 Ah

WYMIARY CAŁKOWITE