Piłka nożna i emocje z nią związane wracają już w tę sobotę!

Wraz ze swoim pojawieniem się wirus COVID-19 z miesiąca na miesiąc z największą przyjemnością wywraca do góry nogami wszystko, co stanie mu na drodze. Począwszy od codziennych czynności, przez służbowe i rekreacyjne wyjazdy kończąc na krajowych gospodarkach. Do przymusowej izolacji oraz zdalnej pracy i nauki można się jednak przyzwyczaić. Ba, jestem nawet w stanie wymienić co najmniej jedną zaletę stanu, w którym się teraz znajdujemy. Moja łazienka doczekała się remontu, który należał się jej od kilku miesięcy. Jednakże mi, jak i pewnie części z Was, od samego początku brakowało jednego. Piłka nożna i cała otoczka z nią związana. Czekałem na emocje piłkarskie z utęsknieniem. Na szczęście, powoli będzie się to zmieniać.

Ale przecież to TYLKO piłka nożna

Tak powiedzą niektórzy. Powiedzą też „nie wygłupiaj się”, albo „da się bez tego normalnie żyć”, czy najgorsze „jak nie masz co robić to salon odkurz”. No i trzeba im trochę racji przyznać, bo oczywiście, że się da. Ale to nie jest to samo życie.

Mi na prawdę brakowało piłki nożnej. Brakowało mi oglądania meczów ulubionej drużyny. Śledzenia wyników pozostałych zespołów z jej ligi. Brakowało analizowania, jak musiałaby minąć kolejna kolejka, aby moja drużyna była jak najwyżej w tabeli. Jestem pewien, że każdy, kto interesuje się piłką nożną i ma ulubioną drużynę, której już od lat kibicuje, czuje przez cały ten okres to samo, co ja – jakąś pustkę w środku. To nie jest tak, że zabrano nam możliwość oglądania 22 chłopów biegających za piłką. Nie odebrano nam trwającego około 1,5 h zajęcia, które robimy dla zabicia czasu. Nam zabrano możliwość kibicowania – czegoś, czego nie da się dokładnie opisać, tylko trzeba to poczuć.

Sytuacje w ligach

Rządy wielu krajów Europejskich cały czas zastanawiały się co powinny zrobić. Z jednej strony odwołanie meczy zmniejszy ryzyko zachorowania i rozprzestrzeniania się wirusa. Z drugiej może oznaczać koniec istnienia niektórych klubów. W skrócie jest to spowodowane charakterystyką planów finansowych klubów. Zarabiają one głównie w dni, w których grają mecze (bilety, jedzenie i koszulki w sklepach na stadionach, umowy z telewizjami i sponsorami). Z uwagi na troskę o kluby oraz na uspokojenie się sytuacji z wirusem w Europie, rozgrywki najprawdopodobniej zostaną wznowione już niedługo.

Kiedy ruszają ligi piłki nożnej?

Bundesliga (Niemcy) – rozgrywki wznowi 16 maja ( to już jutro! )

) PKO Ekstraklasa (Polska) – rozgrywki wznowi 29 maja

Primeira Liga (Portugalia) – rozgrywki wznowi 4 czerwca

Premier League (Anglia) – rozgrywki wznowi 12 czerwca

LaLiga (Hiszpania) – rozgrywki wznowi 12 czerwca

Serie A (Włochy) – rozgrywki wznowi 13 czerwca

Ligue 1 (Francja) – sezon odwołany

Kibice drużyn z innych lig znajdą informacje o powrotach ich zespołów na tej stronie w galerii zdjęć.