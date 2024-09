Planujesz zakup iPhone 16? SBS Mobile ma już akcesoria!

Panujesz zakup iPhone 16, a wraz z nim akcesoria, dzięki którym będziesz mógł w pełni korzystać z jego funkcji? SBS Mobile podczas targów IFA 2024 zaprezentowało innowacyjne produkty, które stworzono m.in. z myślą o najnowszym smartfonie Apple!

Zakup iPhone 16? Postaw na wysokiej klasy akcesoria

SBS Mobile patrzy w przyszłość, a ta najbliższa pisze się w barwach nowych modeli iPhone 16. Dlatego też podczas targów IFA 2024 marka zaprezentowała akcesoria stworzone z myślą o najnowszym smartfonie amerykańskiego giganta z Cupertino. Mowa tutaj m.in. o szkłach ochronnych na ekran oraz obiektywy aparatu, a także etui powstałe przy współpracy z D30, światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych materiałów ochronnych. W ofercie znajdą się także etui PURO w różnej stylistyce i kolorystyce.

Przeczytaj także: Acer Nitro Blaze 7 zaprezentowane. Ile zapłacimy za konsolę?

To jednak nie wszystko, ponieważ posiadacze telefonów Apple będą mogli nabyć także nową ładowarkę bezprzewodową, wyposażoną w technologię Qi2, która jest kompatybilna z technologią MagSafe, wspieraną przez iPhone’y. To samo tyczy się marki case&me, która również przygotuje szereg akcesoriów przygotowanych z myślą o nadchodzących smartfonach Apple.

Planujesz zakup iPhone? SBS Mobile ma już akcesoria!

Ultracienkie i wydajne ładowarki wchodzą na rynek

Podczas targów IFA 2024 w Berlinie firma SBS Mobile zaprezentowała także nową linię ładowarek ściennych EXTRA SLIM, a także kompaktowych adapterów podróżniczych, które wykorzystują najnowszą technologię azotku galu (GaN). Jego zastosowanie sprawia, że adaptery oferują większą wydajność, moc i ochronę przed przegrzaniem, dzięki czemu są to propozycje dla osób, poszukujących kompaktowych urządzeń (ich grubość wynosi 1 cm), przy zachowaniu wysokiej wydajności. Linia GaN obejmuje ładowarki i powerbanki do różnych urządzeń – od smartfonów do laptopów.

W ofercie pojawią się także wydajne i ultracienkie ładowarki!

Na wyrożnienie zasługuje flagowa technologia SBS Mobile zwana Power Control. Umożliwia ona monitorowanie mocy i śledzenie pojemności, co pozwala na efektywne zarządzanie ładowaniem i zasilanie urządzeń w czasie rzeczywistym, a to wszystko dzięki wbudowanemu zasilaczowi LCD, który znajdziemy w ładowarce ściennej (30W-45W-65W), wyposażonej w port USB-C PD. Pokazuje ona moc wyjściową w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownik ma pełną kontrole nad ładowarką.

Co więcej, podczas tragów zaprezentowane zostaną nowe powerbanki LCD, kompaktowe i praktyczne urządzenia o mocy od 5000 mAh do 20 000 mAh. Wyposażono je w zintegrowany kabel USB-C i ekran LCD do monitorowania poziomu naładowania banku energii.

SBS Mobile prezentuje nowe rozwiązania w ładowaniu bezprzewodowym i wiele więcej

Producent zdecydował się także na wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na standardzie ładowania bezprzewodowego Qi2. Standard ten gwarantuje większą wydajność energetyczną, szybsze ładowanie i duży komfort użytkowania dzięki technologii Magnetic Power Profile. W ofercie znajdą się nowe bazy ładujące 2-w-1 i 3-w-1, a także 15 W Magnietic Wireless Charger, bezprzewodowa ładowarka kompatybilna z MagSafe. Do tego wszystkiego należy dorzucić także ładowarkę samochodową 15W, a konkretnie uchwyt samochodowy na telefon z Qi2, kompatybilny z MagSafe!

Planujesz zakup iPhone? SBS Mobile ma już akcesoria! Fot. mat. podglądowe

Pojawi się także nowość w postaci słuchawek z dotykowym wyświetlaczem LCD. Mood ANC TWS EarBuds oferują aktywną redukcję szumów (ANC), a także praktyczną funkcję „Znajdz moje słuchawki” dla zapominalskich. Dotykowy wyświetlacz LCD jest wielofunkcyjny – wspiera robienie zdjęć, odmierzanie czasu, pozwala na dostosowanie tła, regulację głośności czy optymalizację dźwięku!

Słuchawki Mood ANC TWS EarBuds wyposażono w ekran LCD.

SBS Mobile przygotowało także kilka ciekawych współprac – jesienno-zimowa kolekcja marki case&me powstała na licencji popularnego serialu Netflixa, „Emily w Paryżu”, natomiast marka JAZ wprowadza na rynek nową kolekcję słuchawek dousznych i bezprzewodowych oraz głośników na licencji MTV.

Marka rozpoczęła także współpracę m.in. z MTV! SBS Mobile przygotowało także coś dla fanów serialu „Emily w Paryżu”.

Źródło: opr. wł./info. prasowa