Płatny Facebook oficjalnie dostępny już w naszym kraju. Czasy, kiedy media społecznościowe były darmowe, już dawno minęły. Co daje nam subskrypcja i ile będziemy musieli zapłacić za “lepszą” wersję platformy? Oto polskie ceny!

Meta już jakiś czas temu planowała wprowadzenie płatnej wersji swojego portalu społecznościowego i oczywiście tego dokonała. Płatny Facebook nie był jednak oficjalnie dostępny w naszym kraju, jednak to się zmieniło, bo już teraz możemy płacić za weryfikację naszego profilu na popularnej społecznościówce.

Płatny Facebook oficjalnie w Polsce. Ile zapłacimy za korzystanie? Fot. Pexels

Na ten moment użytkownicy zainteresowani płatną wersją serwisu społecznościowego mogą zapisać się na “listę oczekujących” i wkrótce korzystać z dogodności, jakie zaoferuje płatny Facebook. A co tak naprawdę zyskamy?

Prędzej czy później musiało do tego dojść, bo skoro na Twitterze się udało, to dlaczego płatny Facebook nie miałby prawa bytu? Meta wprowadziła to rozwiązanie już jakiś czas temu, a teraz płatna wersja serwisu dotarła do Polski! W przeciwieństwie do pomysłu Muska na Twitterze, na Facebooku nie będzie żadnych ograniczeń dla normalnych użytkowników.

Płatny Facebook wprowadza jednak bonus dla osób, które zdecydują się na opłacanie subskrypcji. Po wpisaniu w wyszukiwarce na FB hasła “Meta Verified” pojawi nam się komunikat, który mówi o tym, co zyskujemy. Przede wszystkim potwierdzenie, że konto, które używamy, jest naprawdę nasze (znaczek weryfikacji pojawi się także na Instagramie), większą ochronę przed włamaniem, bezpośrednią pomocą techniczną w wielu językach. Jest także zwiększony zasięg postów.

Facebook oferuje comiesięczną subskrypcję, która da użytkownikom wiele bonusów. Źródło: Facebook, mat. wł.

Usługa będzie kosztować 65 złotych miesięcznie przy zakupie przez przeglądarkę komputerową i nawet do 80 zł, jeśli zdecydujemy się na kupienie jej przez telefon (prowizja pobierana przez Apple i Google).

Źródło: opr. wł/Facebook