Gigant powiedział dość i wziął się za osoby, które używają programy i wtyczki blokujące reklamy. YouTube blokuje filmy tym, którzy używają ad-blockerów. Jeśli chcesz oglądać filmiki w serwisie, usuń wtyczkę i oglądaj reklamy lub zapłać za Premium. Innej opcji nie ma.

W sieci pojawiły się informacje o tym, że YouTube blokuje filmy tym, którzy korzystają z programów blokujących reklam. Mowa tutaj oczywiście o popularnych wtyczkach do przeglądarek, dzięki czemu nie musimy oglądać spotów reklamowych przed czy w trakcie odtwarzania filmów na popularnym serwisie.

Rzekomo YouTube wprowadził blokadę filmów dla osób, które korzystają z blokad reklam.

Gigant stwierdził, że to koniec i nie będzie dłużej przymykał oczu na użytkowników, którzy korzystają z ad-blokerów. Osobom, które korzystają z tych programów, YouTube blokuje dostęp do materiałów! Wyjścia są dwa – albo usuwasz YT z listy stron, na których działa adblocker albo kupujesz YT Premium i nie musisz go używać. Jeśli tego nie zrobisz, filmików w serwisie już nie oglądniesz.

YouTube blokuje filmy tym, którzy używają blokad reklam! Źródło: Twitter

