Wiemy już jak będzie wyglądał pogrzeb papieża Franciszka. Skąd? Wszystko za sprawą wywiadu “Następca”, który przygotował Javier Martinez-Brocala, hiszpański watykanista.

Jak będzie wyglądał pogrzeb papieża Franciszka, 87-letniego przywódcy Kościoła?

TOK FM opublikował artykuł z którego dowiadujemy się o planach Głowy Kościoła dotyczących… jego śmierci. Jeśli chodzi o pogrzeb papieża Franciszka wiemy przede wszystkim to, że jego ciało ma znajdować się w trumnie, a nie na katafalku, jak to miało miejsce dotychczas. Jorge Mario Bergoglio chce by jego pochówek był odprawiony z godnością, ale jak każdego chrześcijanina. Wiemy o tym z książkowego wywiadu pt. “Następca”. Jak widać, Biskup Rzymu zaplanował dosłownie wszystko, co ma związek z jego pogrzebem.

Pogrzeb papieża Franciszka. Gdzie zostanie pochowany?

Wiemy jakie plany ma papież jeśli chodzi o lokalizację jego grobu. Mowa o rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Co ciekawe, Franciszek sugeruje, ba, jest to jego życzenie, aby po jego śmierci odbyło się tylko jedno czuwanie. Dotychczas były to dwa czuwania. Prosił również, aby nie organizowano ceremonii, kiedy będzie zamykana trumna z jego ciałem. Obecna Głowa Kościoła podczas rozmowy na temat pogrzebu Benedykta XVI, który odbył się w styczniu ubiegłego roku wyraził chęć wprowadzenia pewnych zmian dotyczących ostatniego pożegnania papieża. Uważał, że obrzęd pochówku jego poprzednika był zbyt przeciążony. Franciszek poinformował, że rozmawiał już z ceremoniarzem. Efektem tych rozmów było wyeliminowanie kilku kwestii, które mają sprawić, że obrzęd będzie skromniejszy.

Wracając jeszcze do lokalizacji grobu. Dlaczego wybór padł na rzymską bazylikę Matki Bożej Większej? Wydaje się to całkiem… oczywiste. Papież bardzo często odwiedza to miejsce. Modli się tam przed wyjazdami, po powrocie z podróży, a także wtedy, gdy wróci ze szpitala. Warto również wspomnieć o tym, że bywał tam często także przed tym, kiedy został papieżem. Mało tego, to właśnie tam Angelo Cola prosił o to, by głosować na Bergoglio jako następcę Benedykta XVI. Co ciekawe, podczas rozmowy z Javierem Martinez-Brocala, Jorge Mario Bergoglio ujawnił, że wszystko jest już gotowe.

Zdrowie 87-letniego papieża

Wczoraj, 2 kwietnia, obchodziliśmy kolejną, 19. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Papież Polak miał 85 lat w chwili śmierci. Obecna Głowa Kościoła, Franciszek, ma obecnie 87 lat. Jest więc już osobą starszą, dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że papież podejmuje temat swojego pogrzebu. Tym bardziej, że ostatnio zauważane są coraz mocniej postępujące problemy zdrowotne Franciszka. Zapewne może to mieć związek z operacją jelita grubego, którą przebył trzy lata temu. Zaskakujące również było zdarzenie z Niedzieli Palmowej, podczas której nie było homilii. Przyczyna tego stanu nie została podana. O tym, że stan zdrowia Głowy Kościoła może być już poważny potwierdzać może również to, że Franciszek nie brał udziału w Drodze Krzyżowej w Koloseum.

