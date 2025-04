Wiesz, że wybierając sprzęt AGD, czyli np. pralkę albo zmywarkę, realnie wpływasz nie tylko na swoje rachunki, ale i na planetę? No właśnie! Coraz więcej Polaków ma tego świadomość. Według najnowszego badania SW Research dla marki Bosch, aż 84% z nas zwraca uwagę na zużycie wody, a 85% patrzy na klasę energetyczną przy wyborze sprzętu AGD. I bardzo dobrze – bo oszczędzanie przestało być chwilową modą. To już styl życia!

Polacy na eko-fali. 84% wybiera AGD z myślą o zużyciu wody!

Energooszczędność? Tak, poproszę!

Okazuje się, że 8 na 10 osób zawsze sprawdza, jak dużo prądu i wody „zjada” nowy sprzęt. I co ciekawe – prawie 80% z nas przyznaje, że gdyby wcześniej wiedzieli, jak dużo można zaoszczędzić na odpowiednich urządzeniach… to podjęliby inne decyzje zakupowe. Na szczęście teraz jest już z czego wybierać – Bosch ma w swojej ofercie sprzęty z najwyższą klasą energetyczną i technologiami, które dbają o Twój portfel i środowisko.

Droższy, ale mądrzejszy wybór

Choć cena nadal gra rolę (19% osób stawia ją na pierwszym miejscu), to prawie połowa z nas byłaby gotowa zapłacić więcej, jeśli sprzęt będzie bardziej efektywny energetycznie. Bo liczy się nie tylko to, ile płacimy dziś, ale też ile będziemy płacić potem. A perspektywa niższych rachunków działa na wyobraźnię, prawda?

Polacy na eko-fali. 84% wybiera AGD z myślą o zużyciu wody!

Seniorzy na prowadzeniu!

Zaskoczenie? To nie młodzi, a osoby 55+ najczęściej wybierają ekologiczne sprzęty i korzystają z programu „Eco”! W tej grupie aż 92% patrzy na klasę energetyczną, a 76% używa ekologicznych programów. Dla porównania – tylko 57% młodych dorosłych (do 24 r.ż.) robi to samo. Może jednak warto posłuchać starszych?

Małe zmiany, wielki efekt

Zakręcanie wody podczas mycia zębów, wyłączanie światła, uruchamianie pralki tylko wtedy, gdy jest pełna – brzmi znajomo? Dla wielu z nas to już codzienność. I super, bo takie nawyki robią różnicę! Aż 88% Polaków wyłącza światło w pustych pomieszczeniach, a 70% korzysta z programów „Eco” – to naprawdę robi różnicę dla środowiska (i domowego budżetu).

Polacy na eko-fali. 84% wybiera AGD z myślą o zużyciu wody!

Technologia AGD, która myśli za Ciebie (i za planetę)

Bosch nie zostaje w tyle – ich urządzenia z serii Green Collection to konkretna odpowiedź na potrzeby świadomych użytkowników. Mniejszy ślad węglowy, smart technologie jak i-DOS, które same odmierzają płyn do prania, czy Mini Pranie do szybkiego odświeżenia ulubionej koszulki bez marnowania energii – to sprzęty, które robią robotę. Dosłownie.

Zmiany zaczynają się od małych kroków. A wybór odpowiedniego AGD może być jednym z nich. Jeśli więc planujesz wymianę pralki, suszarki czy zmywarki – daj sobie (i planecie) szansę. Bo ekologia to już nie przyszłość. To teraźniejszość. Jeśli chcesz poznać szczegóły, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.bosch-home.pl/. Sprawdź przy okazji inne nasze publikacje z kategorii AGD i RTV.