Polacy zostali wybrani przez firmę z Tajwanu. Nowy produkt!

Kto by pomyślał, że to właśnie Polacy zostali wybrani przez XPG, producenta sprzętu komputerowego. Firma doszła do wniosku, że właśnie analizując zapotrzebowanie polskich graczy przygotuje klawiaturę mechaniczną – XPG Summoner Mini.

Jest mała i lekka – właśnie taka miała być według graczy z Polski. Oczekiwania zostały spełnione, a nasz kraj jest pierwszym, w którym XPG należący do ADATA prezentuje nową klawiaturę gamingową w rozmiarze 60%. Model XPG Summoner Mini oferuje dwa rodzaje przełączników, dwie wersje kolorystyczne, a także zapewnia wytrzymałość na poziomie 50 milionów kliknięć!

XPG Summoner Mini posiada 61 klawiszy. 21 oferuje technologię anti-ghostingu. To oznacza, że unikniemy przypadkowego naciśnięcia innych przycisków. W zależności od naszych preferencji, możemy wybrać model z przełącznikami OUTEMU – niebieskimi bądź czerwonymi. Model ten cechuje się podświetleniem – pięć kolorów można zaprogramować na 12 różnych efektów. Producent umożliwił również zmianę jasności oraz tempa zmian oświetlenia.

Warto również dodać, że klawiatura waży zaledwie 400 gramów. Łączy się z komputerem za pomocą odłączanego przewodu USB typu C. Nie jestem jednak pewny, czy z drugiej strony również znajdziemy końcówkę USB C. Wiem natomiast, że można ją kupić w dwóch kolorach: czarnym i białym.

XPG Summoner Mini została wyceniona na 199 zł. Będzie dostępna od 10 marca. Jeśli jednak zależy wam na 100% klawiaturze (czyli tej z dodatkowym panelem numerycznym), możecie kupić model XPG Summoner, który kosztuje około 320 zł w Media Expert.

