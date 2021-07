Polak przepłynie wpław Kanał La Manche!

Piotr Biankowski, pływak, który lubuje się w ekstremalnym zimowym pływaniu i organizator zawodów Gdynia Winter Swimming Cup, postawił przed sobą bardzo trudne zadanie. Polak z Rumi podejmie próbę przepłynięcia wpław Kanału La Manche. Jest to ponad 30 km, a na jego drodze staną silne prądy! Czy będzie kolejnym Polakiem, któremu się to uda?

Piotr Biankowski pokona najbardziej ruchliwy szlak wodny na świecie?

Kanał La Manche jest niezwykle ruchliwym szlakiem wodnym. Codziennie przepływa przez niego ponad 500 statków. Najkrótszy odcinek, który łączy ze sobą angielską miejscowość Dover i francuskie Calais ma aż 33 kilometry. To właśnie taką odległość będzie musiał pokonać Piotr Biankowski, jeśli chce zostać dziesiątym Polakiem w historii, który tego dokonał. Przepłynięcie wpław Kanału La Manche jest porównywalne ze wdrapaniem się na szczyt Mount Everest, więc jest o co walczyć.

Przeczytaj także: ASICS otwiera Centrum Biegowe. Zdobądź wiedzę i ruszaj!

Jak przyznaje sam aktor całego spektaklu, poza odległością, jaką będzie musiał przebyć, będzie musiał zmierzyć się także z narastającym zmęczeniem oraz wodą o temperaturze nieprzekraczającej 17 stopni Celsjusza. Do tego wszystkiego trzeba dołożyć potężna prądy morskie, które jeszcze bardziej wykończą pływaka. Piotr Biankowski jest pewien, że na pewno nie zabraknie emocji. Polak jest jednym z najlepszych pływaków ekstremalnych (pływających w wodach poniżej 5 stopni Celsjusza) globu. Jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata, a w sezonie 19/20 zdobył trzecie miejsce w Pucharze Świata.

Czy pływak zostanie dziesiątym Polakiem, któremu uda się przepłynąć Kanał La Manche?

Kiedy Polak podejmie się wyzwania?

Na przepłynięcie wpław Kanału La Manche Piotr Biankowski ma 10 dni – od 29 czerwca do 9 lipca. Start wyzwania planuje na czwartek lub piątek, a jego jedynym ekwipunkiem będą czepek, kąpielówki i cztery pary okularów. To jedyne rzeczy, na które pozwala ponad stuletni regulamin wyzwania. W celu ochrony przed otarciami, których może doznać podczas przepływania kanału, będzie on wysmarowany lanoliną. Obok niego będzie płynęła łódź, która pośpieszy mu z pomocą, jeśli coś pójdzie nie tak. Pływak w żadnym wypadku nie może jej dotknąć.

Piotr Biankowski co 30 minut będzie otrzymywał ciepłe napoje izotoniczne czy gorącą herbatę z imbirem, co ma zapobiec wychłodzeniu i odwodnieniu się organizmu. Wyzwanie przepłynięcia Kanału La Manche jest jednym z siedmiu największych wyzwań pływackich. Zaliczany jest do tzw. Korony Oceanów oraz do Triple Crow (Kanał La Manche, Kanał Catalina i maraton pływacki wokół Manhattanu – 46km). Rekordowy czas przepłynięcia kanału wynosi 6 godzin 55 minut i został ustanowiony przez Grimsey’a Trenta w 2012 roku. Najszybszym polakiem okazał się Sebastian Karaś, który dokonał tego w 8 godzin 48 minut w 2015 roku.

Sponsorem wydarzenia jest marka Hammer, producent wytrzymałych smartfonów.

Cel wyprawy jest słuszny, ponieważ Piotr Biankowski płynie w szczytnym celu, na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda pomagającej ciężko chorym dzieciom. Szczegóły zbiórki i wydarzenia “The Engish Channel Swim To HELP by Piotr Biankowski” znajdują się pod tym linkiem. Sponsorem wyprawy jest marka HAMMER, lider w Polsce wśród telefonów i smartfonów o podwyższonej odporności.