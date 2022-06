Jeśli ktoś z Was oglądał poprzednie spotkanie obu tych drużyn doskonale wie, jak wysoko przegrali podopieczni Czesława Michniewicza. Mam nadzieję, że dziś na PGE Narodowym podczas spotkania Polska – Belgia zobaczymy o wiele silniejszą reprezentację. Naszą reprezentację rzecz jasna.

Analizując naszą grupę, nie ukrywam, mogłoby być lepiej, ale nie jest tak źle. Ostatni remis z Holandią sprawił, że mamy tyle samo punktów z Belgią. A to oznacza, że dziś nasza reprezentacja może „wskoczyć” na drugą pozycję. O ile wygramy z tak trudnym rywalem. Na nasze szczęście, aż sześciu topowych zawodników z belgijskiej drużyny nie pojawi się dziś na boisku, o czym pisałem kilka dni temu. Mam na myśli między innymi De Bruyne oraz Carrasco. Co ciekawe, analizując spotkania obu drużyn, mamy po siedem zwycięstw i po sześć remisów. Ostatnie spotkanie w Polsce odbyło się w Chorzowie, gdzie 17.11.2007. Wynik korzystny dla nas (2:0), zapewnił nam Euzebiusz Smolarek, co przełożyło się na awans do mistrzostw Europy.

Polska – Belgia 14.06. Nie zobaczymy wielu topowych piłkarzy.

Polska – Belgia 14.06 – skład reprezentacji na mecz

Zapewne na dzisiejszy mecz Czesław Michniewicz wystawi najmocniejszy skład, co nie byłoby niczym zaskakującym. Prawdopodobnie zobaczymy następujących zawodników: Szczęsny – Bednarek, Glik, Kiwior – Cash, Żurkowski, Góralski, Zalewski –Szymański, Zieliński – Lewandowski.

Co z Belgami? To, że nie zobaczymy aż sześciu ważnych graczy, nie oznacza, że skład nie będzie silny. Kto wie, być może będzie on wyglądał następująco: Casteels – Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker – Vanaken, Saelemakers, Tielemans, T. Hazard – Praet, Batshuayi, E. Hazard.

Polska - Belgia 14.06 Liga Narodów - czas na rewanż Panowie! 27

Polska – Belgia 14.06 gdzie oglądać mecz za darmo?

Spotkanie będzie można zobaczyć w telewizji publicznej – TVP 1, a także w studio TVP Sport. W przypadku użytkowników internetowych, będzie można oglądać zmagania drużyn za pośrednictwem portalu sport.tvp.pl. Początek meczu o godzinie 20:45. Mecz skomentują Mateusz Borek oraz Janusz Michallik. Studio startuje o 18:30 (TVP Sport), z kolei w TVP 1 o 20:30. Mecz rozpocznie się o 20:45.

Źródło zdjęcia: PZPN, 400mm.pl.