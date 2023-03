Polska marka ENDORFY poszerza ofertę o nowe fotele Scrim

Polska marka ENDORFY coraz śmielej rozbudowuje swoją ofertę produktów, czego przykładem są coraz bardziej interesujące produkty jak dzisiaj omawiany Scrim. Już nie jeden z nich przykuł uwagę nie tylko graczy.

ENDORFY? A co to takiego?

Jeśli nie kojarzycie marki ENDORFY to nic takiego, bo już śpieszę z szybkim wyjaśnieniem “co to takiego”. ENDORFY to połączenie wcześniej dobrze znanych każdemu SPC Gear oraz SilentiumPC w jeszcze bardziej profesjonalnym i doskonalszym wydaniu.

Nowe fotele wyróżnia przede wszystkim szeroka gama kolorystyczna. Ba! Nie tak szeroka, jak po prostu ciekawa, bo pierwszy niech się wypowie w komentarzu ten kto widział wcześniej w ofercie jakiejkolwiek firmy czarny fotel z żółtymi dodatkami i ten nie był cały z eko skóry? No właśnie skoro o eko skórze mowa, to występuje ona w nowych fotelach, ale tylko po bokach fotelach, a siedzisko oraz oparcie jest w pełni wykonane z tkaniny. Jeśli natomiast ktoś się uprze i nie chcę skóry PU oglądać u siebie w domu, to dla niego producent przygotował wersję z dopiskiem “BK F”, która jest w pełni wykonana z tkaniny.

ENDORFY Scrim to serio ciekawa propozycja nie tylko dla graczy

Poza interesującym i przykuwającym oko wyglądzie, bowiem fotel posiada ergonomiczne poduszki oraz pod każdym z zastosowanych w fotelu materiałów znajduje się pianka, która dostosowuje się do kształtu ciała. Dodatkowo fotel posiada siłownik 4 klasy i może wytrzymać obciążenie do 120 kilogramów. Na którykolwiek egzemplarz byście się nie zdecydowali to przyjdzie Wam za niego zapłacić 1299 zł.

Podstawowe informacje o serii Scrim

Oparcie Wysokość: 850 mm Grubość: 60 mm Wewnętrzna szerokość: 320 mm Zewnętrzna szerokość: 560 mm Minimalny kąt nachylenia: 90 stopni Maksymalny kąt nachylenia: 150 stopni

Siedzisko Minimalna wysokosć: 450 mm Maksymalna wysokość: 500 mm Wewnętrzna szerokość: 400 mm Zewnętrzna szerokość: 540 mm Grubość: 100 mm Głębokość: 500 mm

Mechanizm fotela: Multilock

Podłokietniki Minimalna wysokość: 265 mm Maksymalna wysokość: 365 mm Regulacja obrotu: Tak Regulacja położenia: 4D

Podstawa Długość ramienia: 330 mm Rodzaj podnośnika gazowego: 160 mm, 4 klasa

Kółka Średnica: 60 mm Materiał: Nylon

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Waga: 24,4 kg

Optymalny wzrost użytkownika: 170 – 195 cm

Dostępne wersje kolorystyczne Onyx White (biało-szary) YL (czarno-żółty) RD (czarno-czerwony) BK (czarny) BK F (czarny, w całości wykonany z tkaniny)

Cena: 1299 zł

