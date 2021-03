Polska – Węgry. Gdzie oglądać dzisiejszy mecz?

Już dziś Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegra swój pierwszy mecz eliminacji Mistrzostw Świata 2022. Pierwszym przeciwnikiem Polaków będą Węgrzy, czyli nieustępliwy i twardy zespół, którego na pewno nie wolno lekceważyć! Czy debiut Paulo Sousy będzie zwycięski? Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie Polska – Węgry?

Z Węgrami nam nie po drodze – tak mówi historia polskiej piłki

Spotkanie z Węgrami w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 będzie naszym 32 meczem. Ostatni raz z reprezentacją Węgier spotkaliśmy się w 2011 roku, kiedy to głównym trenerem reprezentacji Polski był Franciszek Smuda. Mecz rozegrany został na Stadionie Miejskim w Poznaniu, a ówczesny mecz Polska – Węgry zakończył się zwycięstwem Polaków. Bramkę dla Biało-Czerwonych strzelił Paweł Brożek, a gol samobójczy Vilmos Vanczáka sprawił, że wygraliśmy to spotkanie 2:1.

Ogólny bilans spotkań Polska – Węgry nie prezentuje się jednak dobrze dla Biało-Czerwonych. W 32 spotkaniach zwycięstwo odnosiliśmy jedynie 8 razy, cztery spotkania zakończyły się remisem i 20 razy zwycięsko z tego pojedynku wychodzili Węgrzy! Statystyki zdecydowanie nie stoją po naszej stronie.

Ostatnie spotkanie z Węgrami Polacy wygrali 2:1. Było to w 2011 roku.

Polska – Węgry to czas na debiut nowego selekcjonera kadry

Mecz Polska – Węgry to nie tylko pierwsze spotkanie w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022, które odbędą się w Katarze. Spotkanie to, będzie również debiutem Paulo Sousy, który przejął kadrę w styczniu. Czy Portugalczyk okaże się cudotwórcą? Miejmy taką nadzieję, ponieważ gra kadry pod wodzą poprzedniego selekcjonera, Jerzego Brzęczka, nie napawała optymizmem.

8.5 Wynik

Niestety, Sousa nie będzie mógł skorzystać z najmocniejszego składu Reprezentacji Polski. W kraju został Mateusz Klich, który w środę rano otrzymał pozytywny test na obecność COVID-19. Po powtórzeniu testu okazało się, że wynik jest negatywny, jednak zdrowie zawodnika muszą potwierdzić kolejne testy. W spotkaniu z Węgrami na pewno go nie zobaczymy. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że pojawi się on w kolejnych spotkania z Andorą i Anglią.

Szykuje się zwycięski debiut Paulo Sousy?

Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie?

Dzisiejszy mecz Polska – Węgry będzie idealnym wydarzeniem, w którym będziemy mogli zobaczyć co w tak krótkim czasie zdążył wypracować Paulo Sousa. Warto zaznaczyć, że żaden selekcjoner Reprezentacji Polski w XXI wieku nie odniósł zwycięstwa w swoim debiucie! Gdzie zatem oglądniemy to spotkanie?

Mecz będzie transmitowany w publicznej telewizji TVP oraz na TVP Sport. Spotkanie obejrzymy również w Internecie na stronie sport.tvp.pl. Początek meczu Polska – Węgry o godzinie 20:45.